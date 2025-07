Osimo, riaperto il ponte a Passatempo

OSIMO – Ha riaperto al traffico il ponte di Passatempo a Osimo. Sono infatti completati i lavori di adeguamento statico della struttura.

A verificare la conclusione dei lavori, ieri pomeriggio (24 luglio), è intervenuto sul posto il presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli, accompagnato dal sindaco di Osimo Michela Glorio, dal sindaco di Montefano Angela Barbieri, dal presidente del Consiglio Regionale Dino Latini e dai tecnici regionali del Settore Infrastrutture e Viabilità, che avevano ritenuto necessario procedere con l’adeguamento statico del ponte a seguito di un sopralluogo effettuato a febbraio 2022 su segnalazione del’Anas, società che gestisce la strada. «Parliamo di un’infrastruttura fondamentale che collega due Comuni tra la provincia di Macerata e il territorio comunale di Osimo – ha affermato Acquaroli -. I lavori, per un investimento complessivo di oltre 2 milioni e 300 mila euro, hanno richiesto operazioni complesse e rientrano in un più ampio piano di manutenzione straordinaria promosso dalla Regione. A tre anni dal primo sopralluogo posso affermare con soddisfazione che l’opera è stata completata in tempi rapidi».

Le parole della sindaca

La sindaca Glorio afferma: «Finalmente niente più semafori a regolare a senso unico alternato via Montefanese all’altezza del ponte sul torrente Fiumicello a Passatempo. Ricordo che, quando ero assessore nella giunta Pugnaloni, inviammo delle segnalazioni alla Regione per svolgere manutenzioni sia sul ponte che sul Fiumicello. Per questo Anas, che gestisce la strada per conto della Regione, fece un sopralluogo nel 2022 sollecitando poi un intervento d’urgenza per rinforzare la struttura. I lavori, partiti a inizio 2024, sono costati alla Regione oltre 2 milioni di euro e hanno consentito di restituire alla comunità una infrastruttura sicura, ripristinando ora al meglio la viabilità sull’arteria principale che collega Osimo al Maceratese. Hoo partecipato assieme alla sindaca di Montefano, Angela Barbieri, alla cerimonia voluta dalla Regione per togliere i due semafori che regolavano la viabilità a senso unico alternato, e alla quale ha partecipato anche il Governatore Francesco Acquaroli, che ringrazio per l’attenzione dimostrata in questa circostanza su Osimo».

Gli altri interventi

Fino all’8 agosto invece resta chiusa via Capanne a causa del cantiere per la nuova linea del gasdotto. Sono in corso poi i lavori di riasfaltatura, da parte della Provincia, di due arterie provinciali a sud di Ancona: la provinciale 10 “Camerano-Loreto” e, sulla stessa strada ma in località Campanari di Castelfidardo, un altro tratto fondamentale per la viabilità, oltre al tratto finale della Cameranense comprese le rampe dello svincolo con la provinciale 2. Oggi alle 19 a Camerano inaugura la bretella tra le vie Scandalli e Cavour.