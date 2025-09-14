Osimo, raid ladresco in periferia: malviventi immortalati dalle telecamere

OSIMO – Raid ladresco ieri sera (13 settembre) a Osimo. Una donna residente in via Maracci a Campocavallo, ha sentito un rumore sospetto provenire dalla veranda. Impaurita, quella giovane donna in stato interessante, ha acceso la luce. Ha visto delle ombre e ha sentito distintamente un rumore di passi, di persone in fuga. Il furto in quell’appartamento non è riuscito mentre poco distante, in via 2 Giugno, i ladri hanno sfondato una finestra e messo a soqquadro una camera. Anche lì, comunque, non hanno portato via nulla. Sono passati anche in un’abitazione in via Caduti di Nassirya.

Il racconto di un residente in via Maracci

«Ero uscito da poco. Mia moglie ha urlato, acceso le luci e chiuso le finestre e quei due se ne sono andati – racconta il marito della donna residente in via Maracci -. Per lei lo spavento è stato enorme e doppio. Il giardino era illuminato, si vedeva bene. La telecamera interna ha ripreso tutto e si vedono bene due persone abbastanza giovani muoversi lentamente per cercare di entrare in casa». Sono riusciti a fare irruzione nell’area esterna passando dai giardini sopraelevati, si sono semplicemente arrampicati. Grave lo choc per quella giovane donna quasi in lacrime all’arrivo del marito. I coniugi osimani hanno sporto denuncia ai carabinieri che indagano a tutto tondo. I due dovrebbero essere fuggiti a piedi.