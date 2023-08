Osimo, ragazzino cade nel vano ascensore mentre gioca

OSIMO – Gioca con gli amichetti in un palazzo abbandonato e cade nel vano ascensore. Paura mercoledì scorso (9 agosto) per un bambino di 12 anni in via Fanfani a Osimo. Secondo una prima ricostruzione, il ragazzino, di origini straniere, è stato salvato proprio grazie a uno degli amichetti che ha lanciato l’allarme. Il giovanissimo ha riportato diverse ferite al volto ed è stato trasportato al Salesi.

Fortunatamente non rischia la vita. Un cantiere aperto a tutti in via Fanfani, nel cuore di Osimo. Un edificio abbandonato da tanto tempo: la ditta costruttrice non ha mai ultimato i lavori. Non sarebbe la prima volta che gruppi di ragazzini vi si addentrano. Proprio uno di quelli l’altro ieri ha chiamato aiuto e prestato il primo soccorso al compagno. Il 12enne è caduto di faccia, doppio trauma cranico commotivo, hanno detto i medici appena l’hanno preso in consegna prima del trasporto d’urgenza all’ospedale pediatrico anconetano. Una tragedia sfiorata.