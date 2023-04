Osimo, prima riunione post primarie delle Liste civiche per Sandro Antonelli

OSIMO – Si è tenuta la prima riunione post-primarie delle Liste civiche osimane, elezioni che hanno eletto l’attuale consigliere Sandro Antonelli candidato a sindaco “scalzando” Monica Bordoni e Gilberta Giacchetti. «Ampissima la partecipazione, segno tangibile della voglia di cambiamento in un momento proficuo in termini di dialogo e confronto – dicono dalle Liste civiche -. Il nostro movimento, confermato il proprio orientamento espresso dai cittadini nelle primarie, è ora pronto a riprendere con maturità le proprie attività ed affrontare le sfide politiche che lo coinvolgeranno sotto la guida del candidato a sindaco Antonelli, sicuro del sostegno da parte delle figure storiche che così grande hanno reso questo gruppo. La nostra assemblea, dove dovrà vigere rispetto per tutti incondizionatamente, sarà il solo luogo dove saranno prese le decisioni che riguardano il movimento. Non vediamo l’ora di lavorare tutti insieme, come gruppo, per riportare in Osimo il governo che merita». Dubbio, dopo un dietrofront in una nota pubblica diramata poche ore fa, senza ulteriore commento, il sostegno a Dino Latini sia come leader delle Civiche che nell’attività politica regionale assieme alla maggioranza del presidente Francesco Acquaroli.

Il messaggio di Antonelli

Antonelli afferma: «Passati alcuni giorni dalle primarie delle Liste civiche posso dire a mente fredda che il primo vincitore è stato il movimento con tutti gli attivisti che sono riusciti a catalizzare l’attenzione dell’opinione pubblica osimana portando al voto ben 1567 persone nonostante fosse la domenica pre-pasquale. Ha vinto inoltre la grande partecipazione democratica che dimostra ancora una volta che quando si coinvolgono i cittadini per decidere il futuro della città arriva sempre una risposta positiva. Credo inoltre che abbia vinto l’unità di intenti dei tre candidati che hanno messo in campo il proprio impegno e la propria esperienza con il fine ultimo di portare un grande risultato all’intero movimento. Voglio ringraziare il coordinamento delle Liste civiche, nelle persone di Giulia Dionisi e Francesco Sallustio, che hanno guidato il movimento in questi mesi impegnativi e tutti i volontari che si sono messi a disposizione per organizzare al meglio le operazioni di voto. Ringrazio tutti coloro che hanno sostenuto me e le altre candidate, dandoci la forza di andare avanti anche nei momenti più delicati che abbiamo dovuto affrontare durante la nostra campagna elettorale. Infine, ma non per ordine di importanza, un ringraziamento sincero a Monica Bordoni e Gilberta Giacchetti, per la passione e il grande impegno che hanno profuso in questa occasione. Insieme abbiamo condiviso le modalità con cui si sono svolte le primarie e lavorando a stretto contatto ho avuto modo di apprezzare meglio le doti e le potenzialità delle mie colleghe. Figure preziose per portare le Liste civiche al prossimo appuntamento elettorale. Sono sicuro che tutti insieme potremo offrire ad Osimo una valida alternativa per un’amministrazione ancora più vicina ai cittadini, pronta ad ascoltare e affrontare anche i più piccoli problemi, lasciando da parte gli annunci altisonanti e le passerelle fine a se stesse».