Osimo, presentato in assemblea pubblica il progetto della scuola di Campocavallo

OSIMO – Prima presentazione pubblica per il progetto della nuova scuola primaria di Campocavallo di Osimo, l’opera pubblica principale del mandato amministrativo di Pugnaloni, come spesso l’ha definita. Presenti assessori, tecnici e consiglieri comunali, il dirigente scolastico dell’istituto comprensivo “Caio Giulio Cesare” Fabio Radicioni e un nutrito gruppo di cittadini interessati a come sarà il nuovo plesso scolastico tanto atteso dalla frazione. Una struttura che ha visto ritardi e lungaggini burocratiche, dovute sia al progetto del Miur poi accantonato dopo un iter durato anni, sia all’aumento dei costi di realizzazione che hanno portato l’opera ad avere oggi un valore finale di 5 milioni e 300 mila euro. Una cifra molto alta, per un progetto che punta però ad essere il fiore all’occhiello dell’edilizia scolastica osimana.

Il progetto

Il sindaco Simone Pugnaloni ha detto: «Quella che sorgerà a Campocavallo in via Saragat, sarà una scuola di mille e 800 metri quadrati con 10 aule da 45 metri quadri l’una (cinque classi per due sezioni), due aule interciclo da 80 metri quadri per attività laboratoriali, un’aula mensa, una biblioteca, uffici e un patio di 220 metri quadrati (portico) per iniziative della scuola con insegnanti, studenti e genitori. Ogni aula sarà dotata di sistema di areazione meccanizzata per il ricambio dell’aria. Sarà installato un impianto fotovoltaico con pompa di calore, che insieme ad altri interventi di efficientamento energetico previsti consentirà alla scuola di essere a consumo quasi zero. Accanto all’edificio scolastico, collegata internamente ma anche con due accessi separati, sarà realizzata una grande palestra da 509 metri quadrati, idonea ad ospitare in futuro anche le attività pomeridiane delle associazioni sportive».

I lavori partiranno nel 2024 e si prevede la consegna dell’opera finita per giugno 2025. Alcuni dettagli potrebbero aggiungersi durante l’iter di affidamento lavori, come la realizzazione di un ulteriore parcheggio esterno per famiglie e per fruitori esterni della palestra. La vecchia scuola invece, nell’idea del sindaco Pugnaloni, potrà poi diventare uno spazio aggregativo-sociale per cittadini e associazioni del territorio.