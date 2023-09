Osimo, premi ai diplomati e laureati con Avis

OSIMO – Grande emozione per la cerimonia di premiazione di diplomati e laureati con Avis, uno degli appuntamenti canonici della sezione osimana. La Sala Quattro Colonne di palazzo Campana ha fatto da cornice alla cerimonia di premiazione rivolta ai donatori e ai figli di donatori meritevoli nell’anno scolastico 2022-2023 e accademico 2021-2022. Per l’occasione l’atrio di palazzo Campana è stato ravvivato dai colori dei disegni dagli alunni delle classi seconde delle scuole superiori di primo grado realizzati a conclusione degli incontri con i volontari Avis per il progetto Avis-Scuola.

Alla cerimonia di premiazione hanno preso parte l’assessore all’Istruzione del Comune di Osimo Alex Andreoli, il presidente provinciale Avis Romano Zenobi e la “padrona di casa” Gilberta Giacchetti, presidente dell’Istituto Campana per l’Istruzione permanente. Il presidente Avis Osimo Francesca Pietrucci è intervenuta invitando i ragazzi premiati, e non solo, a prender parte alla vita associativa dell’Avis Osimo per poter ricostituire il Gruppo Giovani. L’assessore Andreoli ha lodato l’iniziativa messa in campo da anni dalla sezione osimana mentre il presidente Zenobi ha ribadito la necessità di collaborazione e di supporto nei confronti del direttivo. Giacchetti ha ringraziato come presidente dell’Istituto, un luogo di cultura e votato alla formazione, per la cerimonia e la premiazione degli studenti, come cittadina per la lodevole attività di volontariato dell’Avis e come medico perché conosce in prima persona l’importanza della donazione di sangue, plasma e piastrine, fondamentale per certe situazioni cliniche complesse.

I premiati

Cat. A) Alunni della classe V della scuola primaria:

Giuliani Corrado, Storani Ambra, Persiani Sveva, Brachini Letizia, Capodaglio Rebecca

Cat. B) Alunni della classe III della scuola secondaria di primo grado:

Foglia Ludovica, Troscè Ilde, Casagrande Stella, Lampa Filippo

Cat. C) Alunni della classe V della scuola secondaria di secondo grado:

Marini Giulia, Notarnicola Giordano, Melendres Riccardo, Bontempo Lorenzo, Peruzzini Benedetta

Categoria Laurea Triennale) Diploma di laurea di primo livello:

De Zuane Davide, Lampa Filippo, Cecconi Alessia

Categoria Laurea Magistrale) Diploma di laurea di secondo livello:

Violini Filippo, Mihaylova Adriana Ivanova