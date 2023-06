Osimo, polemiche dopo la chiusura dei Tre Archi: il caso approda in Consiglio

OSIMO – La chiusura di porta Vaccaro a Osimo, (i Tre Archi), a seguito dei danni causati dalle forti piogge, oltre a creare gravi problemi agli esercenti e disagi ai residenti, mette in seria difficoltà l’accesso al nosocomio cittadino. Lo afferma Fratelli d’Italia tramite la portavoce Michela Staffolani: «Per questo, grazie all’aiuto del Consigliere comunale della Lega Alberto Alessandrini e con la collaborazione della coordinatrice di Forza Italia Monica Santoni, abbiamo deciso di presentare un’interrogazione al Sindaco. È necessario che l’amministrazione Comunale risponda in merito ai tempi di ripristino della viabilità, che chiarisca perché i tempi di restyling si siano dilatati a tal punto da far precipitare la situazione, nonostante fossero disponibili 250mila euro del fondo Pinqua, che dicano se intendono trovare una viabilità alternativa verso l’ospedale e risarcire i proprietari dei negozi che insistono sulla zona interdetta i quali, inevitabilmente, subiranno perdite di incassi. A nostro avviso, è necessaria una particolare celerità nel trovare una via d’accesso alternativa all’ospedale. Troppo pericoloso far percorrere alle ambulanze vie strette come via San Francesco e via Pompeiana. Qui, infatti, in caso di traffico non ci sarebbero nemmeno gli spazi per far passare i mezzi di soccorso. Siamo fiduciosi che il sindaco ci risponda in tempi brevi». La stessa interrogazione è stata presentata anche dalla consigliera delle Liste civiche Monica Bordoni.