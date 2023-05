Osimo, polemica per l’erba troppo alta, FdI: «Un pericolo per i bambini»

OSIMO – «È primavera, si alternano giornate di sole e pioggia, l’erba cresce, è il corso naturale della natura. L’abbiamo capito tutti tranne, evidentemente, chi programma gli sfalci alla Osimo servizi». A lanciare la provocazione è il comitato territoriale osimano di Fratelli d’Italia. «In tutte le frazioni, tanti cittadini si lamentano per le condizioni dei parchi, a Villa, San Paterniano, Padiglione, in via Fabriano – continuano -. Ovunque le altalene e le panchine sono quasi sommerse dell’erba ed in queste condizioni non è impossibile, come in effetti è successo, che in un parco ubicato appena sotto ad una scuola, i bambini si ritrovino a giocare con la muta di un serpente. Magari per i bambini sarà stato emozionante, magari il serpente in questione non sarà stato pericoloso per i frequentatori del parco ma, sicuramente, alle mamme non ha fatto piacere vedere la scena».

L’appello

Poi l’appello all’Amministrazione: «L’albero caduto qualche ora fa in via Fonte Magna è segnale ulteriore che non si presta abbastanza attenzione al verde pubblico. Il territorio osimano è ampio e controllare tutto il verde è complesso, questo è innegabile. Proprio per questo, soprattutto in primavera, sarebbe necessario aumentare il numero del personale addetto, programmare un numero maggiore di interventi e soprattutto sarebbe bene dare priorità ai parchi in prossimità delle scuole».

La replica della Osimo servizi

La Osimo Servizi afferma: «Costantemente all’opera i mezzi della società dedicati alla manutenzione del verde cittadino sia in strade e banchine che aiuole, parchi e giardini pubblici. Tutte le squadre sono all’opera da tempo con turni di rientro pomeridiano. Naturalmente il lavoro è subordinato alle buone condizioni del meteo che nelle ultime settimane non ci è stato di aiuto alternando sole e pioggia e favorendo così la crescita continua del verde in città. Seguendo il cronoprogramma, tutte le aree saranno mantenute a dovere».