Osimo, Piano urbano comunale: l’assessora Pagliarecci fa il punto

Sarà una Osimo più verde quella che è stata disegnata in questi anni dall'amministrazione Pugnaloni e che vedrà l'ultima approvazione ad aprile in consiglio

OSIMO – La Osimo del futuro, più verde, è stata disegnata e vedrà ufficialmente la luce ad aprile 2024. È l’ultimo obiettivo di mandato da approvare in consiglio per l’assessora all’Urbanistica Annalisa Pagliarecci: «Il percorso di elaborazione e formazione del Piano urbanistico comunale ha visto nell’anno 2023 il suo più importante sviluppo e la definizione del Piano e la valutazione da parte degli enti sovraordinati ha ottenuto importanti riscontri. In primis abbiamo dovuto confrontarci con il contenzioso che dal 2008 il Comune si portava dietro con la Provincia. Il Piano adottato conferma nei suoi contenuti gli indirizzi del Documento programmatico: la rigenerazione urbana e la qualità dell’abitare. Ad agosto il Comune ha ricevuto dalla Provincia, in qualità di autorità competente, il parere positivo di compatibilità ambientale del Piano, poi è arrivato quello della Regione. A fine anno abbiamo adottato definitivamente il Puc accogliendo i ben 143 osservazioni pervenute perché tutto si è partito dal dialogo con i cittadini». Ad oggi il Piano è stato inviato in Provincia per la relativa valutazione ed approvazione della conformità agli strumenti sovraordinati.

La digitalizzazione

«Per quanto riguarda poi l’implementazione della macchina comunale, per la prima volta stiamo investendo 600mila euro per digitalizzare l’intero archivio edilizia, in modo da permettere di gestire ai professionisti le pratiche dal loro studio, senza dover venire in Comune. Abbiamo digitalizzato anche molti servizi di pagamento e da casa o in tabaccheria è possibile stampare certificati anagrafici».