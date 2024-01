Osimo, il Pd chiede al Governo fondi per il contrasto dei disturbi alimentari

Domandano risorse economiche adeguate per il 2024, nonché all’emanazione dei decreti attuativi necessari per l’inserimento dei disturbi alimentari nei Livelli Essenziali di Assistenza

OSIMO – Il Consiglio comunale di Osimo ha approvato ieri la mozione del Pd e della maggioranza (astenuti Lega e Liste Civiche) con cui si sollecita il Governo e la Regione a finanziare il Fondo per il contrasto dei Disturbi della Nutrizione e dell’Alimentazione, con risorse economiche adeguate per il 2024, nonché all’emanazione dei decreti attuativi necessari per l’inserimento dei disturbi alimentari nei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea).

I consiglieri democrat Eliana Flamini e Diego Gallina Fiorini affermano: «Un atto doveroso alla luce della mancanza di certezze per i tanti giovani affetti da questo disturbi (sempre di più purtroppo) e per le loro famiglie, che si sono viste ridurre i fondi improvvisamente e non hanno certezze per i pochi centri pubblici a cui chiedere aiuto. Se non saranno garantite le risorse necessarie, le associazioni stimano che più di 120mila ragazzi in età evolutiva non potranno curarsi. Nelle Marche sono cinque i centri che affrontano il problema e attendono risposte, tra cui quello di Ancona che accoglie la maggior parte dei soggetti in cura. Ne va del futuro delle giovani generazioni, perché è in età preadolescenziale ed adolescenziale che si manifestano maggiormente queste problematiche».