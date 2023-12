Osimo, Pd e 5 stelle corrono insieme alle amministrative 2024

OSIMO – E’ ufficiale, alle prossime elezioni comunali di Osimo il Movimento 5 Stelle correrà assieme al Pd e alle altre liste di maggioranza, Osimo Ecologia e Futuro, Osiamo, Energia Nuova e Popolari Uniti per Osimo. Caterina Donia, l’attuale consigliera comunale del Movimento 5 Stelle, ci tiene a sottolineare che sarà un accordo di programma: «Abbiamo discusso a lungo sui punti del nostro programma che per la maggior parte coincideranno nella prossima campagna elettorale con quelli proposti dall’attuale maggioranza. Attenzione all’ambiente, democrazia partecipate, al sociale e gestione dei servizi in chiave totalmente pubblica, come la sanità, sono i cavalli di battaglia che hanno sempre contraddistinto il nostro movimento; trovare piena condivisione su questi temi ci permette di immaginare un percorso comune che, ci teniamo a ribadire, sarà fortemente indirizzato a combattere e sconfiggere le destre e tutte quelle forze politiche che, pur nascondendosi dietro alle liste civiche, vanno a braccetto con le loro politiche. Il M5S con questo accordo è deciso fermamente ad ostacolare l’avanzata delle destre e combatterà chiunque si accomuni alle loro politiche volte solo a privilegiare i ricchi a danno dei più poveri, così come sta succedendo nella sanità marchigiana dove l’avanzata di privati sta penalizzando tutti i cittadini costretti a pagare ingenti somme per tutelare la loro salute e subire interminabili liste di attesa. Lanciamo un appello a tutti coloro che vogliono con forza contribuire ad uno sviluppo sociale e democratico della nostra amata città».

Il Pd

Il Pd conferma che sta nascendo una nuova proposta politica di centro-sinistra a Osimo, che

sancisce l’alleanza del Movimento Cinque Stelle con le liste dell’attuale maggioranza. «Un progetto che guarda alle elezioni del 2024, frutto di una visione comune sul futuro della città, aperto a tutte le forze che si riconoscono nei valori di attenzione all’ambiente, al sociale e alla gestione dei servizi pubblici fondamentali come la sanità – dicono dal Pd -.

Queste le priorità su cui si fonderà la nostra proposta politica:

– difesa dei servizi sanitari territoriali;

– potenziamento dei servizi sociali, sostegno delle famiglie, assistenza scolastica agli alunni con disabilità;

– politiche “green”: mobilità sostenibile, cura degli spazi di verde pubblico, investimenti in risparmio energetico ed energie alternative;

– mantenimento della gestione pubblica di servizi fondamentali come l’acqua e l’igiene urbana;

– digitalizzazione della Pubblica Amministrazione, potenziamento degli sportelli a servizio do imprese e cittadini;

– risoluzione dei nodi strategici della viabilità locale:

– creazione di nuovi spazi pubblici per lo sport, la cultura e la socialità dei cittadini e dei giovani;

– investimenti nell’edilizia scolastica;

– politiche culturali e turistiche come motore per il benessere sociale e la crescita economica;

– una città più “sicura” con un sistema di videosorveglianza potenziato e innovativo, in collaborazione con le forze dell’ordine operanti in città.

«C’è molta soddisfazione per l’accordo raggiunto con il Movimento 5 Stelle – spiega il segretario del Pd Osimo Cristiano Pirani – che giunge al termine di una serie di incontri avuti tra le delegazioni dei gruppi di maggioranza e i rappresentanti del Movimento 5 Stelle. Un’alleanza che si è resa possibile grazie ai diversi punti di programma che accomunano la nostra coalizione e il Movimento 5 Stelle. Riteniamo che questo sia un nuovo punto di partenza per il nostro gruppo di maggioranza, che da quasi 10 anni sta amministrando la città con buonissimi risultati. La presenza del Movimento 5 Stelle permetterà di affrontare le prossime elezioni amministrative del 2024 con maggiore

spinta contro la destra e le Liste Civiche».