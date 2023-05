Osimo, Passatempo in festa col Carnevale di ArRio. Carri e maschere per le vie del centro

Torna il carnevale ArRio. Carri festanti e maschere viventi in giro per Passatempo di Osimo

OSIMO – Carnevale ArRio: al via la quinta edizione che si svolgerà dal 5 al 7 maggio. L’appuntamento, per l’ormai tradizionale festa in maschera più famosa di Osimo, è per le 15.30, nella frazione di Passatempo. Ad organizzare l’attesissima kermesse è l’associazione Senso Unico di Osimo, una realtà apprezzata e attiva sul territorio (nell’ambito socio culturale e ludico) dal 2013. Il suo presidente, Enrico Maria Mazzieri spiega che «la frazione sarà addobbata a tema». Al termine del corteo, i carri e le maschere osimane confluiranno in una «grande festa organizzata nei locali del campo sportivo ˈMaurizio Galloˈ, di Passatempo».

Il divertimento sarà per tutti, adulti e piccini: ci saranno concerti ed esibizioni live, ma anche musica dal dj set appositamente allestito per l’ArRio. Cibo e bevande a volontà – fanno sapere gli organizzatori – che faranno da cornice alla premiazione dei migliori carri.

Ad essere coinvolti, non saranno soltanto gli abitanti di Osimo e della sua frazione, Passatempo, ma anche coloro che vivono nei comuni limitrofi. Rispetto alle precedenti edizioni, è in aumento il numero dei carri: sono 15 quelli iscritti alla sfilata. Senza dimenticare il carro statico e quello dinamico, per un totale di 17.

Ad allietare il tutto, pure gli immancabili sbandieratori di Filottrano, che apriranno il corteo al ritmo di tamburi. Partner dell’iniziativa, il ˈMicro biscottificio Frollaˈ e l’Avis di Osimo, che quest’anno – ecco la novità – si unirà alla sfilata per sensibilizzare i cittadini.

Tra le maschere, spunteranno anche Luchaskelientes, Radio Mojito e Shampisti che animeranno la festa sulle note della loro musica. L’ArRio vedrà la partecipazione, tra gli altri, dell’Apd Passatempese, immancabile sostenitrice di un sodalizio senza tempo. Oltre alla pesca di Carnevale, tra l’altro, il Branco Fiore Rosso del gruppo scout di Osimo 1 si occuperà di truccare i più giovani.

Non è la prima volta che il Carnevale di Passatempo si tiene a maggio. Nelle precedenti edizioni, la scelta era legata al contenimento della diffusione del coronavirus: «Abbiamo deciso di riconfermare la sfilata nel mese di maggio poiché – precisa Mazzieri – da un lato il bel tempo e le lunghe giornate permetteranno, auspicabilmente, una più lunga durata della festa, in un clima più mite e primaverile. E poi, dall’altro lato, perché se è vero che siamo ben lontani dal classico periodo carnevalesco, l’associazione Senso Unico ha scelto di rimarcare ulteriormente l’unicità del Carnevale ArRio».

Passatempo di Osimo in una foto delle precedenti edizioni (foto tratta dal profilo fb dell’associazione “Senso Unico”) Passatempo di Osimo in una foto delle precedenti edizioni (foto tratta dal profilo fb dell’associazione “Senso Unico”) Passatempo di Osimo in una foto delle precedenti edizioni (foto tratta dal profilo fb dell’associazione “Senso Unico”)

L’evento vanta la compartecipazione dell’Assemblea legislativa delle Marche e, per la prima volta, del Comune di Osimo.

«Una manifestazione così incomparabile, che nasce da un collettivo, ma che si dirama a tutta la frazione e che si distingue riuscendo a far mascherare e divertire un intero paese, lontano da ogni convenzione calendaristica. Perché in fondo – conclude il presidente di Senso Unico – non importa se non è Carnevale: l’importante è che sia Carnevale a Passatempo!».