Osimo, partiti i lavori agli ex magazzini Campanelli

OSIMO – Come annunciato, per Natale Osimo avrà pronti due auditorium, quello all’ex cinema Concerto e l’altro sotto il teatro. Sono iniziati proprio in questi giorni i lavori di rifunzionalizzazione dei locali ex magazzini Campanelli, che saranno trasformati in ridotto del teatro La Nuova Fenice. Un investimento da 917mila euro compartecipato dalla Regione che consentirà di realizzare in sei mesi una struttura moderna, con 150 posti di capienza che fungerà da auditorium musicale, con palco centrale e tribune laterali attorno. «Per continuare a rivitalizzare il vigore culturale della nostra città, un nuovo luogo di incontro per i giovani in centro storico – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni in sopralluogo -. Sarà uno spazio da mettere a disposizione delle nostre associazioni culturali e giovanili e delle prestigiose realtà musicali che la città ospita, penso ad esempio all’Accademia d’arte lirica o alla Civica scuola di musica, o per eventi come il concorso internazionale Nuova Coppa pianisti. Un grazie alla Cosedil che, dopo aver cantierato l’area, ha avviato questa settimana i lavori. L’auspicio è che non ci siano imprevisti e tutto proceda speditamente. Osimo ribadisce così di essere città della cultura che punta a offrire nuovi luoghi di aggregazione, pensati per i giovani e al contempo per animare e vitalizzare il centro storico». L’elaborato tecnico preparato da una Rete temporanea di progettisti, già validato dalla Soprintendenza, era stato approvato dal Comune nel novembre del 2021 usufruendo del finanziamento della Regione Marche da 350mila euro appunto deliberato nel 2016, originariamente per recuperare una parte dei locali dell’Istituto Campana con interventi da realizzarsi in collaborazione con Istituti universitari e Consorzio Marche Spettacolo, poi dirottati nell’aprile 2020 per recuperare gli ex Magazzini e trasformarli appunto in Ridotto appunto.