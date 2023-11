Osimo, è morto l’ex giudice di pace Benedetto Loiodice

OSIMO – Osimo è in lutto per la scomparsa di Benedetto Loiodice, ex giudice di pace del tribunale di Osimo (oggi chiuso), avvenuta la scorsa notte (1 novembre) all’hospice dell’ospedale di Loreto. Aveva 85 anni. La sua carriera era iniziata come cancelliere in Pretura poi negli anni Duemila aveva assunto l’incarico prima di giudice conciliatore e poi di giudice di pace di Osimo, il cui ufficio coordinava tutta la Valmusone fino al 2012.

Osimano di adozione ma di origini pugliesi, era un giudice stimatissimo, grande conoscitore e sensibile alle problematiche sociali. Si era occupato del caso-vertenza dei photored di Osimo dopo i tantissimi ricorsi e si era battuto per la tutela dei diritti dei giudici di pace. Non si era mai fermato, anche con il pensionamento: a luglio aveva presentato in Regione un documento-petizione per prospettare la riapertura dell’ex ospedale Muzio Gallo oggi in degrado. In lutto la moglie Anna, i figli Elena e Giovanni e i due nipoti. La camera ardente è stata allestita nella casa funeraria Re di via dei Tigli a Padiglione.

Il funerale si tiene oggi pomeriggio (2 novembre) alle 17 nella chiesa di San Marco Evangelista di Osimo. Poi si procederà per la cremazione. La famiglia non ha chiesto fiori ma opere di bene.