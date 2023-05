Osimo, moltiplicato il giro d’affari per il turismo itinerante

OSIMO – Osimo servizi ha acquistato un nuovo bus per il servizio noleggio con conducente. Sempre più istituti scolastici e private comitive si affidano infatti alla società osimana, partecipata del Comune, per l’organizzazione di gite e tour in giro per l’Italia. Negli anni precedenti al 2019 il volume di affari generato per la Osimo servizi si attestava attorno agli 80mila euro per il noleggio autobus. L’anno di svolta poi è stato proprio il 2019 con il conseguimento di ricavi pari a 116mila e 534 euro con un incremento del 31,35 per cento. Nel 2022, in epoca post covid, il trend ha mantenuto un segno positivo, anzi i ricavi sono aumentati ancora a più di 125mila euro.

L’obiettivo per il 2023

«Nel 2023, con un trend di ricavi ancora in crescita pari a 50mila euro nel primo quadrimestre, abbiamo deciso di investire nell’acquisto di un nuovo mezzo presentato poche ore fa per rispondere al meglio all’utenza sempre in crescita – spiega il sindaco Simone Pugnaloni -. Osimo servizi si è ormai qualificata molto sul panorama provinciale dei noleggi per qualità del servizio e prezzi. L’amministrazione comunale ha voluto fortemente questo investimento perché, oltre che incrementare le risorse a disposizione della società, fa sì che il nome di Osimo circoli in giro per l’Italia testimoniando come questa attività sia anche molto valida per la promozione del nostro territorio».