Osimo, Michela Staffolani ufficializza la candidatura a sindaco

OSIMO – Ha presentato ufficialmente la propria candidatura a sindaco per Fratelli d’Italia e Rinasci Osimo Michela Staffolani, presente ieri sera (4 aprile) al Caffè del Corso a Osimo assieme ai vertici regionali e non solo di FdI.

Le prime parole

«Con grande senso di responsabilità e amore per la nostra città, annuncio ufficialmente la mia candidatura a Sindaco di Osimo, sostenuta da Fratelli d’Italia e dalla lista civica Rinasci Osimo – sono state le sue prime parole -. Questa candidatura non è stata una decisione presa alla leggera. Ho riflettuto a lungo prima di accettare questa sfida, ma alla fine ha prevalso il mio senso di responsabilità. Sono nata e cresciuta a Osimo, qui sto crescendo le mie due bambine e non posso accettare che la nostra città torni nelle mani di chi l’ha amministrata per dieci anni con cattivi risultati. Voglio innanzitutto esprimere un sincero ringraziamento a Francesco Sallustio, che inizialmente si era candidato con Rinasci Osimo e che, con grande spirito di squadra, ha scelto di fare un passo di lato per convergere sul mio nome. La sua decisione dimostra come il nostro progetto sia fondato su principi di unità e condivisione, anziché su personalismi e divisioni. Non posso inoltre esimermi dal rivolgere un pensiero alla città rispetto alla caduta della precedente Amministrazione. Quella breve esperienza amministrativa ci ha insegnato che il modo di fare politica deve cambiare. Troppe volte Osimo è rimasta bloccata da personalismi, rancori e diatribe che hanno messo in secondo piano il bene comune. Noi vogliamo costruire una politica diversa, basata sul confronto leale, sul rispetto reciproco e su una visione chiara per il futuro della città. Proprio per questo motivo abbiamo scelto di correre da soli, senza entrare nelle faide che da troppo tempo caratterizzano la politica osimana, ma restando aperti alla convergenza di liste che condividono la nostra stessa visione. La coerenza è la nostra forza: preferiamo presentarci ai cittadini con una proposta chiara, libera da compromessi e condizionamenti».

Lo slogan e il tour

Staffolani ha annunciato anche lo slogan scelto: “Radici forti, futuro solido, rispetto per la storia e le tradizioni della nostra città, ma con uno sguardo rivolto al domani, per costruire una Osimo più dinamica, sicura e vivibile”. La candidata ha detto poi di aver deciso di lanciare la campagna elettorale tra la gente perché crede che la politica debba tornare ad essere scritta con i cittadini. È con questo spirito che nei prossimi giorni partirà “La politica in piazza”, un tour nei luoghi di aggregazione dei quartieri per ascoltare direttamente le esigenze della popolazione e raccogliere proposte concrete.

Il programma

In merito al programma, in via di definizione nel suo complesso, alcune priorità sono state già annunciate: «Proseguire il progetto della strada di bordo a sud, utilizzare i fondi già stanziati e intervenire con opere più mirate, come la creazione di nuove rotatorie e il bypass di Abbadia; rivitalizzare il cuore della città con interventi sul commercio, la cultura e la sicurezza, valorizzando il turismo religioso, culturale ed enogastronomico. Valuteremo inoltre la promozione di una Pro Loco per coordinare gli eventi e valorizzare Osimo; istituire un Osservatorio sulla sicurezza per monitorare e proporre soluzioni operative; maggiore efficienza e snellimento nella gestione dei servizi pubblici; sostenere le associazioni locali, facilitando il loro lavoro e facilitando il loro contributo».

L’appello

L’appello finale della candidata parte dalla certezza che non si farà trascinare nelle polemiche sterili e nei giochi di potere che hanno caratterizzato Osimo negli ultimi anni. «Difenderò la mia candidatura e il nostro progetto se verranno attaccati, ma mai mi abbasserò al livello di chi cerca solo la rissa politica e istillare veleni. Osimo merita una politica seria, fatta di rispetto, impegno e passione. Noi siamo pronti a rimettere al centro i cittadini e il loro futuro».