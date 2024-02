Osimo, Michela Glorio è la candidata a sindaco della coalizione del Pd

OSIMO – Michela Glorio è la candidata a sindaca del Partito Democratico e dei gruppi di maggioranza Energia nuova, Ecologia e futuro, OsiAmo e Popolari uniti per Osimo. La città di Osimo è chiamata alle urne l’8 e 9 giugno per votare. Un annuncio che non suscita grande sorpresa perché Glorio da settimane è la “papabile”, il suo nome era stato fatto con quello di Fabio Marchetti di Astea e della vicesindaco Paola Andreoni. Già ufficiale l’accordo con il Movimento cinque stelle. «È un momento importante, che mi riempie di felicità, di orgoglio e anche di tanta responsabilità, che però non ho paura di raccogliere perché questa candidatura è supportata da una coalizione compatta, che ha trovato una sinergia straordinaria espressa da consultazioni ampie. Saranno mesi entusiasmanti nei quali avremo bisogno di tutta la squadra che voglio ringraziare fin da ora», ha detto a caldo Glorio.

Il circolo del Pd, a nome delle liste, commenta: «Grande soddisfazione, gioia ed entusiasmo tra i delegati delle liste che lanciano questa candidatura. Un processo di ampia consultazione è avvenuto in questi ultimi mesi e giovedì sera la coalizione ha dato il via alla proposta finale. L’indicazione su Glorio è stata molto chiara, convinta e rappresenta il nostro futuro. Liste e candidata si sono già dati appuntamento per una serie di iniziative per vincere. Inizialmente su proposta del Partito Democratico, che nel proprio Statuto prevede per la scelta del candidato sindaco il metodo delle ampie consultazioni o delle primarie, la coalizione, preso atto delle tre disponibilità alla candidatura emerse al proprio interno, ha condiviso di esperire il metodo delle ampie consultazioni. Successivamente si è deciso di coinvolgere 66 delegati rappresentativi delle liste in base ai voti riportati alle ultime elezioni amministrative del 2019, che in maniera segreta, e quindi libera, esprimono la propria preferenza. A questa seconda fase il Movimento 5 stelle ha deciso di aderire con i propri rappresentanti». L’annuncio è arrivato poco dopo la “Green night” al teatro La nuova fenice (giovedì 1 febbraio) cui ha preso parte la stessa Glorio con il sindaco Simone Pugnaloni per dare ufficialmente inizio al nuovo sistema di tariffazione puntuale.