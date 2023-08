Osimo, al via il memorial Lanari-Bellezza

OSIMO – E’ stata una serata di gala ieri (31 luglio) che ha aperto la settimana del “Secondo Memorial Lanari – Bellezza” al chiostro San Francesco di Osimo, dove si è alzato ufficialmente il sipario sulla competizione rivolta alle squadre Primavera che animerà la settimana osimana fino al 5 agosto con la presentazione delle squadre. Una vetrina importante per la città che avrà l’onore di ospitare cinque club di serie A, Inter, Lazio, Fiorentina, Bologna e Atalanta, e la Recanatese in una quattro giorni calcistica di assoluto livello tra il “Diana” di Osimo e il “Muzio Gallo” di Passatempo. La serata di gala è stata aperta da Simone Pugnaloni, sindaco di Osimo, che ha ribadito l’importanza di questa manifestazione come vetrina per la città dei “senza testa”. Sono seguiti i saluti delle autorità presenti, del presidente dell’Osimana Antonio Campanelli e dei familiari di Mauro Lanari e Roberto Bellezza. Infine hanno sfilato le squadre che si sfideranno da oggi (1 agosto): assente giustificata la Lazio che arriverà direttamente in giornata.

La kermesse

La kermesse sportiva dell’estate raccoglie Inter, Lazio, Fiorentina, Bologna, Atalanta, Recanatese che si sfideranno proprio in città. Un allargamento ad altri club nazionali rispetto alla passata edizione ad evidenziare il valore dell’evento sportivo. «Un ringraziamento doveroso agli sponsor e ai familiari di Mauro Lanari e Roberto Bellezza Calleri – ha ribadito il primo cittadino -. Il loro entusiasmo sarà trasmesso a tutti gli spettatori che saranno presenti al Diana e al Muzio Gallo in questa kermesse sportiva di livello, con cinque club di A e uno della nostra regione. Un ringraziamento ai volontari e a tutti gli alberghi che hanno dato disponibilità nonostante il periodo estivo. Un modo questo per valorizzare il nostro territorio grazie a tutti gli appassionati che verranno nella nostra città visto che questo torneo e’ stato sempre una vetrina importante per il calcio giovanile. Basti pensare che Michael Kayode, lo scorso anno nelle file della Fiorentina, ci ha regalato l’Europeo U19».

Il calendario

Da oggi si fa sul serio con il girone A che vede insieme Fiorentina, Lazio e Recanatese mentre nel girone B ci sono Inter, Bologna, Atalanta. Ecco il calendario: Inter – Bologna alle ore 17 al Diana poi alle 19 a Passatempo Fiorentina – Recanatese, si prosegue mercoledì 2 agosto con Inter – Atalanta, ore 17 al Diana, e a Passatempo Lazio – Recanatese, ore 19. Giovedì 3 agosto Fiorentina – Lazio, ore 17 al Diana, e a Passatempo Bologna – Atalanta, ore 19. La finalissima sabato 5 agosto alle 17 al Diana tra le prime due classificate. Sponsor: Comune di Osimo, Astea Energia, Snam, Acqua Nerea, Ma.pi impianti, Palumbo Superyachts, Sauro Macrolei 1979, Cecconi, Centro Siderurgico Adriatico, Andreani srl.