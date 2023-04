Osimo, maxi controlli della Polizia: identificate 62 persone

Otto sono risultate positive per precedenti di polizia. È stato elevato un verbale per violazione del Codice della strada

OSIMO – Proseguono i servizi straordinari del controllo del territorio, disposti dal questore di Ancona Cesare Capocasa, mediante l’impiego degli operatori di Polizia del Commissariato di Polizia di Stato di Osimo e di due equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine di Perugia per una più efficace prevenzione e repressione dei fenomeni criminali che più incidono sulla vivibilità del territorio.

Nella serata di ieri, 13 aprile, gli operatori della Polizia di Stato hanno proceduto a una massiccia attività di identificazione e controllo di persone e veicoli, fra il centro cittadino e via Colombo, nei pressi del maxiparcheggio, e nei luoghi abitualmente frequentati da persone con precedenti di polizia. I controlli sono stati poi estesi alla stazione di Osimo. A conclusione sono state identificate 62 persone, delle quali tre di nazionalità straniera, e controllati 41 veicoli. Delle persone identificate otto sono risultate positive per precedenti di polizia. E’ stato elevato un verbale per violazione del Codice della Strada.