Osimo, maxi controlli delle forze dell’ordine in centro e in periferia

OSIMO – Maxi controlli nel pomeriggio di martedì (23 gennaio) per rafforzare il presidio costante dell’ordine e della sicurezza pubblica sia nel centro storico che nelle periferie di Osimo. E’ stato svolto un servizio ad alto impatto, disposto con ordinanza dal Questore della Provincia di Ancona Cesare Capocasa, d’intesa con il prefetto Ordine, a seguito del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Pubblica Sicurezza cittadino, assieme a due pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine “Umbria-Marche”, a tre unità operative dei militari della Compagnia Carabinieri e ad una pattuglia dedicata della Guardia di Finanza, hanno proceduto ad un attento controllo del territorio interforze, per evitare che si verificassero reati predatori – a danni di abitazioni, negozi ed aziende –, impedire lo spaccio di sostanze stupefacenti ovvero prevenire tutti gli altri fatti penalmente rilevanti eventualmente emersi nel corso dell’attività.

Il pattugliamento

L’attento pattugliamento svolto dagli Operatori del dispositivo nelle vie e piazze principali, così come i 12 posti di controllo dinamici attuati nelle arterie extraurbane per raggiungere la città, ha impedito qualunque turbativa all’ordine e sicurezza pubblica: all’esito dell’articolato servizio preventivo e di contrasto ad ogni forma di illecito, sono stati controllati 10 esercizi pubblici, tra cui una sala giochi, risultati in regola con le prescritte licenze, identificate complessivamente 176 persone, di cui 34 pregiudicati, e nella contemporaneo controllo del rispetto delle norme sulla circolazione stradale sono stati verificati 61 veicoli e contestata una violazione al codice della strada.