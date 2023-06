Osimo, maxi controlli della Municipale contro i “furbetti” della sosta

OSIMO – In occasione del ponte festivo appena trascorso (quello del 2 giugno), sono stati intensificati i controlli da parte delle donne e degli uomini della Polizia locale di Osimo, diretti dal Comandante Daniele Buscarini al fine di garantire la sicurezza stradale sia nel centro storico cittadino ma anche nelle frazioni con appositi servizi mirati anche in orario serale. Particolare attenzione è stata prestata alle diverse manifestazioni organizzate nel territorio osimano. Controllati alcuni vicoli e luoghi di assembramento di giovanissimi in particolare piazza del mercato, vicolo del buon villano, parco Silvestri e i giardini di via Saffi, al fine di scongiurare schiamazzi e bivacchi. Rilevato sabato sera un sinistro stradale senza feriti occorso in Via Flaminia II nella frazione di San Sabino. Durante i controlli del weekend sono stati sottoposti a sequestro due veicoli poiché senza assicurazione ed un veicolo è stato sospeso dalla circolazione per omessa revisione. Sanzionati anche quattro veicoli che avevano occupato abusivamente i parcheggi per diversamente abili posti in centro storico. Due di questi erano sprovvisti di contrassegno alla sosta mentre gli altri due, uno ha esibito una fotocopia che è stata ritirata, mentre l’altro esponeva un contrassegno intestato ad un’altra persona che non era presente. Sempre nel centro abitato di Osimo ieri sera la pattuglia ha notato un veicolo che procedeva a rilento, con improvvisi e repentini cambi di direzione. Insospettiti dall’andamento anomalo, il conducente è stato sottoposto alla prova dell’etilometro risultando positivo con un tasso alcolemico di 2,30 grammi per litro. Il conducente è stata denunciato per guida in stato di ebbrezza e ritirata la patente di guida ai fini della sospensione.