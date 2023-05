Osimo, Matthias Mengoni vince i campionati nazionali di giochi matematici junior

OSIMO – Il piccolo Matthias Mengoni di Osimo ha vinto i campionati nazionali di giochi matematici junior organizzati a Milano dall’Università Bocconi. L’osimano ha partecipato alla categoria Junior, riservata alla scuola primaria. I vincitori della finale di Milano nelle varie categorie (dalle elementari alle superiori) formeranno la squadra che rappresenterà l’Italia alla finale internazionale che si terrà quest’anno a Wroclaw, nel Sud-Ovest della Polonia, sul fiume Oder, il 25 e 26 agosto. Matthias frequenta la quinta A della scuola primaria Fornace Fagioli del comprensivo osimano “Caio Giulio Cesare”.

Queste ore sono state davvero emozionanti per lui. Due le categorie di partecipazione, quarta e quinta elementare, e il giovanissimo ha partecipato alla quinta. I campionati sono iniziati con le qualificazioni nelle scuole aderenti al progetto, fatte il primo marzo scorso alla Fornace Fagioli. Matthias ha vinto e si è qualificato per la finale. Nella sua categoria erano iscritti oltre 350 bambini da tutta Italia. Si è classificato primo ed è stato anche l’unico a rispondere correttamente a tutti gli otto quesiti del test. Con la vittoria è stato selezionato per andare appunto ai campionati internazionali.

Questa del 2023 è la settima edizione dei Campionati junior che Mateinitaly organizza con la collaborazione del Centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano. Il Centro, in particolare, organizza dal 1994 i “Campionati internazionali di Giochi matematici” (ai quali si sono poi aggiunti i “Giochi d’autunno”, la “Gara a squadre” e i “Giochi di Rosi”), ma tradizionalmente l’edizione italiana dei Campionati riguarda soltanto le scuole secondarie di primo e secondo grado. “Logica, intuizione e fantasia” è il loro slogan, infatti si tratta di competizioni matematiche che, per affrontarle, non è necessaria la conoscenza di teoremi impegnativi ma capacità di ragionare, un pizzico di fantasia e intuizione.