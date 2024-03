Osimo, manca poco alla riapertura del cinema Concerto

OSIMO – Osimo tornerà presto ad avere una sala cinematografica a circa 15 anni di chiusura dal glorioso Concerto di piazza San Giuseppe anche se l’inaugurazione, fissata a gennaio scorso, slitta ancora.

A spiegare tempi e disagi su questo è proprio il sindaco Simone Pugnaloni: «L’azienda che aveva portato la gru in loco sistemerà tutto e la zona potrà riavere anche i suoi parcheggi al termine dei lavori che sono in via di ultimazione sul vialetto di uscita adiacente alla sala cinematografica, stradino che la separerà dal mercato coperto. Il vialetto sarà uno spazio sempre aperto a tutti e con collegamento a piazza delle Erbe ma fungerà anche da scivolo come uscita per i diversamente abili. Per quanto riguarda invece l’ingresso e l’uscita ordinaria rimarranno quelle storiche di un tempo su piazza San Giuseppe. Alla fine della prossima settimana ci sarà una riunione per il collaudo dei lavori interni. Spero di poter inaugurare per metà aprile».

Prima della fine del 2023 il Comune ha acquistato, con una spesa di circa 35mila euro, il video proiettore digitale che consentirà al “Concerto” di essere una sala cinematografica di prima visione a tutti gli effetti. Sarà coinvolta la Asso nella sua futura gestione, come avviene già per il teatro La Nuova Fenice che è in attesa di un altro gioiello: sono tuttora in corso i lavori al “ridotto” del teatro negli ex Magazzini Campanelli, un altro spazio per la cultura, il cui cantiere dovrebbe concludersi ragionevolmente per aprile.