Osimo, lutto per la scomparsa improvvisa di Fausto Santicchia

OSIMO – Il dramma che si è consumato ieri sera (7 giugno) in centro a Osimo ha chiuso a lutto l’intera città. Fausto Santicchia, ex messo comunale, 66 anni, si è accasciato in centro per un malore ed è deceduto. Si stava accingendo a partecipare alla festa di chiusura di campagna elettorale del candidato Sandro Antonelli. Sul posto sono subito arrivati i soccorsi sanitari inviati dal 118 che hanno tentato di rianimare l’uomo per circa 40 minuti, ma non c’è stato niente da fare. Addolorati la cognata Rita e i nipoti. Tutti e tre i candidati a sindaco hanno sospeso le rispettive feste in segno di lutto mentre si stavano tenendo in contemporanea proprio venerdì sera. Choc tra i presenti. Sul posto una pattuglia dei carabinieri.

Il candidato Antonelli oggi afferma: «Ho conosciuto Fausto Santicchia tanti anni fa quando ero in amministrazione e ho sempre apprezzato la sua disponibilità e gentilezza, il suo rendersi utile per ogni evenienza. Sono sconvolto per quanto accaduto. Esprimo le mie più sentite condoglianze a tutta la famiglia e agli amici. Ci mancherai Fausto». La salma è esposta nella giornata di oggi (sabato 8) nella casa funeraria Vigiani in via Romero. Domani pomeriggio (domenica 9) si celebrano i funerali, organizzati alle 16 nella chiesa di San Marco Evangelista. Dopo il rito religioso si proseguirà per la cremazione. La famiglia non ha chiesto fiori ma opere di bene.