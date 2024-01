Osimo, lutto per la scomparsa del dottor Gianfranco Buccelli

Allo stimatissimo medico molti osimani devono riconoscenza per essere stati suoi pazienti in ospedale o per aver avuto un familiare da lui curato

OSIMO – Osimo è in lutto per la scomparsa del dottor Gianfranco Buccelli. E’ deceduto la scorsa notte (18 gennaio) a 84 anni.

«Un uomo, un medico, dalle elevate qualità morali e professionali che durante il mandato del sindaco Alberto Niccoli si è messo a disposizione della città quale componente della giunta comunale», l’ha ricordato il sindaco Simone Pugnaloni. Allo stimatissimo medico molti osimani devono riconoscenza per essere stati suoi pazienti in ospedale o per aver avuto un familiare da lui curato. Oltre ad essere un grande professionista, era dotato di un’umanità non comune.

Residente in centro storico, a pochi passi da Porta Musone, il dottor Buccelli è stato uno storico chirurgo del nosocomio “Ss. Benvenuto e Rocco” di Osimo dove, negli ultimi anni di professione, aveva assunto anche il ruolo di primario della Chirurgia, fino alla pensione a inizio anni Duemila. Una passione poi, quella per la politica, che aveva poi passato al figlio Alessandro, che fu candidato a sindaco nel 2009 con la lista civica La Destra. Diversi i romanzi da lui scritti, come “Tduc – La Memoria” nel 2003 e “Nibia” nel 2011. Amante della storia, specialmente dell’Egitto, ha collaborato anche con l’Unitre tenendo alcune conferenze proprio sull’argomento. La salma è esposta oggi (19 gennaio) nella casa funeraria delle onoranze Vigiani. I funerali si terranno in forma strettamente privata.