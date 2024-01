Osimo, città in lutto per la scomparsa di Alberto Accorroni, dj Hal

OSIMO – E’ scomparso improvvisamente il 21 gennaio Alberto Accorroni, dj Hal. Dopo venti anni tutti lo ricordano ancora così, in consolle al Mamamia. L’osimano aveva 56 anni.

«In queste ore mi stanno passando davanti immagini e ricordi di quello che sicuramente è stato uno dei periodi più belli e felici della mia vita. Vola libero “Roscio” perché libero lo sei sempre stato. Ti ricordo volentieri con un pensiero su quegli anni che scrissi sei anni fa, in occasione del ventennale, ma che per me e per tanti di noi ha e avrà sempre lo stesso valore. La stagione del Mamamia costituisce una pagina importante della mia vita e credo nella vita di molti dei protagonisti di quegli anni», lo ricorda un suo collega e caro amico. Addoloratissimi la mamma Marcella e il fratello Andrea con Liana. L

a salma si trova nella casa funeraria Re in via dei Tigli a Padiglione. Il funerale è stato fissato per oggi pomeriggio 23 gennaio alle 15 nella chiesa della Sacra Famiglia. Poi si proseguirà per la cremazione. La famiglia non ha chiesto fiori ma offerte alla Croce rossa osimana.