Osimo in lutto: è morto il ristoratore Tarcisio Morbidoni

Si è spento a Torrette all’età di 69 anni. Punto di riferimento della ristorazione in città, era stato premiato dall’Amministrazione per i suoi 50 anni di attiità. È la quarta vittima osimana da Coronavirus

OSIMO – Non ce l’ha fatta Tarcisio Morbidoni: il noto ristoratore osimano, affetto da Coronavirus, si è spento questa mattina attorno alle 10.30 all’ospedale regionale delle Torrete di Ancona, dove era in isolamento presso il reparto malattie infettive. Aveva 69 anni.

Tre settimane fa era risultato positivo al test del Covid-19 dopo un controllo svolto per altre patologie. Appresa la notizia, il figlio Emanuele aveva pubblicato un post su facebook per informare tutti i clienti che avevano frequentato il ristorante durante la “finestra di contagio”, invitandoli a mettersi in autoquarantena preventiva per 14 giorni.

Figura storica della ristorazione osimana, lo scorso mese di dicembre era stato premiato dall’Amministrazione Comunale per aver tagliato il traguardo dei 50 anni di attività. Fautore di una cucina casereccia fedele ai piatti tipici della tradizione marchigiana, il ristorante Tarcisio di via Marco Polo era riuscito a mantenere intatto il suo “appeal” nel corso degli anni.



Tantissimi i messaggi di cordoglio apparsi sulle bacheche e gruppi facebook della città. Il sindaco Simone Pugnaloni, il primo a darne pubblicamente la notizia, lo ricorda come «un uomo ed una famiglia esemplare che tutti gli osiman hanno conosciuto e apprezzato».



Proprio oggi in tutti i Comuni italiani si sono ricordate le vittime del Coronavirus con le bandiere a mez’asta e un minuto di silenzio osservato alle ore 12. Dall’inizio dell’epidemia sono quattro I cittadini osimani deceduti a causa del Covid-19.



Tarcisio Morbidoni lascia la moglie Sandra e i figli Emanuele e Marco. Anche in questo caso ogni forma di saluto è stata negata per protocollo ai familiari. I funerali si svolgeranno giovedì mattina in forma strettamente privata al Cimitero maggiore di Osimo.