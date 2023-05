Osimo in lutto, è morto il dottor Silvio Baleani

OSIMO – Tutta Osimo è in lutto per la scomparsa del dottor Silvio Baleani, uomo di grande professione, conosciutissimo e stimato. Se n’è andato ieri, 21 maggio, a 76 anni. Medico di base in pensione, il dottor Baleani aveva lo studio in zona Sacra Famiglia. Se n’è andato all’hospice di Loreto, attorniato dall’affetto della moglie Anna Giuliodori, con la quale viveva vicino al San Carlo, e del figlio Guido.

Anche il sindaco Simone Pugnaloni, in queste ore di grande cordoglio, ha voluto esprimere il suo messaggio di solidarietà alla famiglia ricordando il medico: «Solo ora apprendo una notizia che mi addolora tantissimo e lascia sgomenta la città – dice -. Ciao dottor Silvio Baleani, eri una persona unica, eri il mio dottore. Eri sempre allegro, gioioso come me, pieno di entusiasmo. Dopo la pensione, mi incontravi e mi dicevi sempre, “sinnagu, come va?” oppure “Simoncello che mi racconti?” E ci fermavamo a parlare e mi davi sempre buoni consigli. Con te Silvio, se ne va una persona speciale non solo per me, ma per l’intera comunità di Osimo. Il tuo impegno per la Confraternita del Cristo Morto era riconosciuta da tutti e quando lavoravi in ambulatorio eri sempre super disponibile con tutti. Alla tua famiglia le più sentite condoglianze da parte mia personali e da parte di tutta la città».

I funerali si svolgeranno domani, 23 maggio, alle 9.30 al duomo. Poi la salma sarà tumulata nel cimitero Maggiore.