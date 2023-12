Osimo in lutto, giovane muore a 32 anni

Matteo Riccetti è scomparso prematuramente. Era stato ricoverato all’ospedale di Jesi per un male che l'ha portato via

OSIMO – L’osimano Matteo Ricetti ha lasciato questo mondo a soli 32 anni venerdì 29 dicembre. Se n’è andato venerdì sera, attorniato dai familiari. Era stato ricoverato all’ospedale di Jesi. Aveva perso la mamma qualche tempo fa.

Oggi una città intera abbraccia tra le lacrime il padre Fabrizio, il fratello Michele, i parenti, gli amici e tutti coloro che l’hanno amato. Contro quella malattia aveva combattuto con tutte le sue forze ma alla fine è riuscita a vincerlo. Non si è portata via però il suo sorriso, la voglia di fare, l’essere spensierato come solo lui, Matteo, sapeva essere, dicono oggi gli amici, inconsolabili.

La salma è esposta nella casa funeraria Re in via dei Tigli a Padiglione di Osimo. Tante sono già le persone che sono andate a rendergli l’ultimo omaggio, ricordandolo in vita. Il funerale è stato fissato per martedì 2 gennaio alle 10 nella chiesa parrocchiale del San Carlo. Dopo il rito religioso il corteo proseguirà per il cimitero Maggiore dove avrà luogo la sepoltura.