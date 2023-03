Osimo, è arrivata la luce alla pista di Campocavallo per passeggiare di sera

Si aggiungono 19 punti luce per altri 550 metri. Seguiranno presto nuovi 39 punti illuminati per 975 metri dall'inizio dell'anello Girardengo all'incrocio con via Fosso Lama

OSIMO – E’ stata inaugurata la nuova illuminazione pubblica alla pista ciclabile di Campocavallo di Osimo. «Il primo tratto è stato illuminato nel 2021 con 41 punti luce per mille metri di lunghezza – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni al taglio del nastro -. Oggi si aggiungono altri 19 punti luce per altri 550 metri. Seguiranno presto altri 39 punti illuminati per 975 metri dall’inizio dell’anello Girardengo all’incrocio con via Fosso Lama. L’obiettivo è sempre quello di rendere questo luogo piacevole sia di giorno che di notte, per le famiglie e per i turisti che arrivano in città, oltre che per tutti gli osimani che praticano abitualmente jogging in mezzo alla natura». Tutta la zona infatti è frequentatissima da osimani e non solo che raggiungono Campocavallo per praticare sport e stare all’aria aperta, da oggi in sicurezza.

L’inaugurazione del tratto illuminato a Osimo

Le passeggiate

Nell’ambito delle politiche di promozione turistica del territorio poi è stato presentato il calendario delle passeggiate culturali per l’anno 2023. Percorsi, anche, inediti e alla portata di tutti per scoprire il territorio osimano. «Un ringraziamento all’associazione “PerTerra” con cui abbiamo deciso i percorsi, alle guide dell’ufficio turistico e ai referenti locali che ci accompagneranno nelle diverse località – afferma l’assessore all’Ambiente e Turismo Michela Glorio -. Prima di partire con le passeggiate, in programma domenica 2 aprile una visita guidata al cimitero maggiore di Osimo, cimitero monumentale e tutelato dalle belle arti, ricco di elementi architettonici, storici e ambientali-paesaggistici».

Il 14 maggio si parte per le principali fonti di Osimo in centro, l’11 giugno alla scoperta dell’Abbazia di Veragra a Passatempo, l’8 luglio serale in ricordo di Augusto Mancinelli (Osimo Stazione e Abbadia), il 15 ottobre percorso con visita in vigna e degustazione in cantina a San Biagio e il 12 novembre tra Fornace Fagioli e Santa Paolina farm.