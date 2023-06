Osimo, lite per strada: spunta un coltello

OSIMO – Paura nella serata dell’11 giugno quando, attorno alle 21, alcuni residenti e passanti hanno notato un uomo armato di coltello, che rincorreva una seconda persona in strada. E’ successo in via Pavarotti a Osimo e subito è stato lanciato l’allarme al 112 facendo intervenire sul posto i carabinieri.

La persona inseguita, un 40enne albanese, aveva trovato un posto in cui nascondersi nell’attesa dell’arrivo dei carabinieri mentre alcuni passanti, con la loro presenza, erano riusciti a far allontanare l’uomo armato, un connazionale 30enne. All’arrivo dei militari il 40enne è stato identificato. E’ stato chiesto cosa fosse accaduto, in modo da poter ricostruire la vicenda. E’ emerso che tra i due c’era un piccolo debito in denaro e che, datisi l’appuntamento, il 40enne non l’aveva saldato facendone scattare l’ira dell’altro. Successivamente, i carabinieri hanno quindi rintracciato il 30enne che si era nel frattempo allontanato, trovandolo nella propria abitazione.

L’uomo, viste anche le testimonianze dei passanti, è stato accompagnato in caserma e denunciato per il reato di minacce aggravate e il coltello posto sotto sequestro.