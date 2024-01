Osimo, i Lions in prima linea nella lotta alla povertà

Il club ha offerto all'Emporio della Caritas una donazione in prodotti alimentari e beni di prima necessità per i soggetti più bisognosi della realtà cittadina

OSIMO – Il Lions club di Osimo si è prodigato per la Caritas osimana in risposta a richieste specifiche di aiuto solidale per il Natale. «Abbiamo offerto all’Emporio della Caritas una donazione in prodotti alimentari e beni di prima necessità per i soggetti più bisognosi della nostra realtà cittadina – dicono dal club -. La Caritas è un organismo pastorale, con prevalente funzione pedagogica, istituito dall’Arcivescovo per aiutare la comunità cristiana ad attuare il precetto evangelico dell’amore. L’opera di educazione alla carità che è chiamata a svolgere, ha lo scopo di favorire il cambiamento del modo di pensare e di vivere della comunità cristiana perché passi da una solidarietà vissuta singolarmente ad una testimonianza comunitaria della carità, da una solidarietà episodica ad uno stile di carità capace di ascoltare ed accogliere ogni giorno il grido dei poveri».

I cani guida

Non solo. Il ricavato della lotteria della festa degli auguri di Natale, il Lions club di Osimo l’ha devoluto al service dei cani guida. «Per un cane guida occorrono dai 15 ai 20mila euro – dice il presidente Donzelli -. Potenzialmente tutti i cani, a seguito di una specifico addestramento, possono diventare cani guida, deve essere però un esemplare perfetto sia dal punto di vista genetico che comportamentale, perché dovrà essere compagno di tutti i giorni e guida di una persona che non vede. Per questo la selezione comincia molto presto. L’addestramento dura circa sei mesi».