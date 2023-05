Osimo, i Lions donano un pulmino al microbiscottificio Frolla

OSIMO – Il Lions club Osimo ha donato al microbiscottificio Frolla di Osimo una cospicua somma come contributo per l‘acquisto di un pulmino per le attività sportive dei propri associati disabili. La presidente uscente dei Lions Sirena Rosciani commenta: «Ringrazio i nostri soci. Oltre ad aver assaporato le loro prelibatezze pasticcere, abbiamo apprezzato il loro entusiasmo ed il loro spirito di inclusione che ci insegna all’ascolto e all’attenzione delle persone disabili. La loro attività facilita lo sviluppo di quelle competenze che altrimenti sarebbero rimaste inespresse». Alla consegna della somma erano in tanti a celebrare la cooperativa osimana che dà lavoro a persone con disabilità riscuotendo un successo che ha ormai superato i confini regionali. La storia di Frolla è partita da un’idea di Jacopo Corona e Gianluca Di Lorenzo, uno aspirante pasticcere e l’altro operatore sociale, che hanno fatto del lavoro sociale una vera e propria scelta di vita. Volevano sviluppare qualcosa insieme e allora si sono messi a tavolino e sono partiti da quello che avevano a disposizione. Poi lungo il loro cammino hanno incontrato Silvia Spegne, mamma di un ragazzo con disabilità che si è unita al team. Il motto che compare nel loro sito è “Solo dalla tenacia di un sogno possono nascere grandi realtà, come quella di un biscotto che crea futuro”.

L’assemblea del Lions Club

Il 27 aprile si è svolta l’Assemblea elettiva del Club per l’ elezione del nuovo Consiglio Direttivo per l’anno sociale 2023-2024. Ha aperto la seduta il presidente uscente: «Posso sinceramente affermare che è stato per me un onore e un piacere servire il Club, malgrado il mio timore iniziale di non esserne all’altezza ed oggi sono più che mai convinta che far parte di questa associazione sia per me e per tutti i soci un motivo di orgoglio. L’anno lionistico che si sta chiudendo è stato un anno impegnativo ma alquanto stimolante perché ha visto il club impegnato in concreti interventi nei confronti dei bisognosi, come il sostegno economico in favore della la Mensa del Povero, la partecipazione alla Colletta del banco alimentare, le attività di Plastic free e centro estivo nei Centri Aquilone. Il Club ha poi privilegiato il rapporto tra le generazioni attivando gli incontri con le Scuole per il concorso il poster della Pace e la campagna Plastic free seguita appassionatamente dall’officer Leonardo Puliti. Vari sono stati i mezzi per raccogliere i fondi. Il contributo per l’istruzione dei cani guida, la raccolta fondi per Wolisso, per gli alluvionati e per i terremotati della Turchia e della Siria e l’acquisto di calendari e di uova di Pasqua hanno maggiormente legato il Club agli intenti dei Lions». Presidente entrante è Nazzareno Donzelli.