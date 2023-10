Osimo, l’ex ospedale Muzio Gallo finisce tra i “luoghi misteriosi”

OSIMO – E’ finito in un video che sta spopolando sul web l’ex ospedale di Osimo Muzio Gallo, realizzato da uno dei più noti travel blogger, “Viaggia con Luke”, che cerca i posti abbandonati più misteriosi al mondo. Condiviso da centinaia di persone ha rimesso al centro del dibattito il futuro della struttura.

«Una gigantesca struttura isolata nelle colline del centro Italia. Si tratta di una ex villa nobiliare trasformata in sanatorio per volontà di una contessa del casato proprietario della struttura, che volle donarlo alla città per un utilizzo comunitario. Nel corso degli anni successivi il sanatorio crebbe sempre più d’importanza, diventando ospedale a tutti gli effetti specializzato in pneumologia. Abbandonato inspiegabilmente nel 1988, oggi è una struttura particolarmente inquietante. Cosa ne pensate?», domanda il blogger ai followers avventurandosi all’interno.

Nel luglio scorso il sindaco Simone Pugnaloni era tornato a chiedere aiuto all’Ast per recuperare la maxi struttura nel degrado. Proprio in questi giorni è stato comunicato al primo cittadino che sono in corso i lavori di taglio dell’erba e della vegetazione selvaggia, per ridare decoro alla zona almeno nella parte esterna. L’invito che ha fatto come sindaco alle autorità competenti, Ast e Regione in primis, è non solo di provvedere alla manutenzione ordinaria dell’ex Muzio Gallo, ma di condividere con Comune e associazionismo locale un percorso che possa portare alla riapertura prima del parco che lo circonda e, poi, alla valorizzazione dello stesso nosocomio abbandonato da ormai troppi decenni.