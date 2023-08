Osimo, le immagini dell’artista Giovanni Pietro Nardi in mostra all’Isola d’Elba

OSIMO – Dall’Isola d’Elba un nuovo tributo per il fotografo Giovanni Pietro Nardi. Le immagini dell’artista osimano, di cui ricorre il centenario della nascita, sono in mostra nella splendida cornice di Torre degli Appiani a Rio Marina. La sua storia è nel volume “Camera con vista” edito per la collana dei “Quaderni del Consiglio regionale delle Marche” e curato dal figlio Carlo.

La mostra, che è ospitata dal 10 agosto al 10 settembre in quella splendida location, si è resa possibile grazie alla partecipazione del Circolo Fotografico Avis Mario Giacomelli di Osimo, dell’assessore alla cultura Mattia Guerrini e della Pro Loco di Rio.Il curatore è il regista ed organizzatore di eventi, Nicola Calocero Giannoni, reduce dal successo del suo spettacolo “Maria Callas: 100 anni in 100 minuti”, con Giulio Scarpati, andato in scena il 2 agosto al Teatro Romano di Spoleto. Le foto in mostra sono tutti bianco e nero originali e rappresentano un piccolissimo ma significativo estratto di un archivio di quasi diecimila scatti che racconta l’Italia degli ultimi 40 anni dello scorso millennio. Membro attivissimo prima, presidente poi del glorioso “Circolo Fotografico Senza Testa” di Osimo, Nardi ha interpretato l’arte fotografica in ogni sua forma passando con grande dimestichezza dal bianco e nero al colore: paesaggi, ritratti, nature morte, avanguardia sperimentale, solo per citare alcuni dei sentieri creativi più battuti durante le sue uscite di caccia fotografica in giro per l’Italia. A cento anni dalla nascita, la nipote, la dottoressa Francesca Allegra Nardi, laureata in storia dell’arte ed appassionata di fotografia, ha voluto rimettere mano all’archivio fotografico per ricordare l’autore insignito dei meriti artistici dalla federazione internazionale già fin dagli anni sessanta. La mostra organizzata alla Torre degli Appiani, aperta tutti i giorni dalle 19 alle 24, è ingresso gratuito.