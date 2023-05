Osimo, lavori in via Flaminia: ecco il cronoprogramma

OSIMO – E’ stato pubblicato l’avviso di gara da parte di Astea spa, con scadenza 24 giugno, per effettuare il rinnovo dei sottoservizi da via don Sturzo a via Flaminia I fino ad Abbadia, con conseguente ripristino successivo del manto stradale. L’importo complessivo dei lavori a carico di Astea è di 780mila euro. L’intervento riguarderà sia la condotta di trasporto tra il serbatoio di Largo Trieste e i serbatoi di Abbadia (serbatoi pensile Abbadia, Abbadia interrato, Castellano, Due Tazze e via Piave, a servizio della frazione stessa e di Osimo Stazione) sia la condotta di distribuzione lungo via Flaminia I (Strada provinciale 25) e si rende necessario in quanto Astea ha dovuto svolgere numerose riparazioni su entrambe le tubazioni e ritiene ormai urgente il rinnovo, propedeutico anche al ripristino della pavimentazione stradale. «L’elevato traffico che insiste sulle arterie interessate rende gli interventi di riparazione difficoltosi, sia dal punto di vista esecutivo (scavi su sede stradale) che della sicurezza degli operatori e dei mezzi circolanti (le perdite idriche, se non riparate tempestivamente, possono essere fonte di pericolo per i veicoli) – afferma il sindaco Simone Pugnaloni -. Per questo l’ufficio tecnico di Astea ha prodotto un progetto esecutivo per il rinnovo della condotta di trasporto tra i serbatoi Largo Trieste ed Abbadia e della condotta di distribuzione lungo via Flaminia I approvato con delibera della giunta comunale e con il via libera anche della Provincia di Ancona».

Il cronoprogramma

Il cronoprogramma prevede un intervento in tre step. Il primo da inizio settembre nel tratto di via Flaminia I fra la rotatoria della Gironda e il bivio per Abbadia che sarà anche il più delicato per le conseguenze viarie. Per circa due mesi si potrà percorrere la Sp 25 a senso unico direzione Osimo Stazione e non sarà possibile salire dalla Sbrozzola per immettersi in via Flaminia I. Verrà attivato, per chi sale dalla statale 16 all’altezza del CargoPier, un obbligo di svolta da via Sbrozzola a via Colle San Biagio o via San Biagio. Considerando il preventivabile aumento di flusso viario Astea si è impegnata, prima di avviare il proprio cantiere, a rifare l’asfalto dei tratti più ammalorati di via San Biagio e di via Molinaccio, senza predisporre, come ipotizzato inizialmente, alcun senso unico. In generale, Astea ha assicurato che provvederà a sistemate le altre criticità presenti lungo il percorso alternativo a via Flaminia I durante il proprio intervento. Il secondo step dei lavori sarà in località Abbadia e infine il terzo in via don Sturzo in zona Guazzatore, per una durata complessiva dell’intero cantiere di circa sei mesi. «Ci appelliamo agli automobilisti affinché pongano particolare attenzione e pazienza durante i lavori in corso, che sono per il Comune fondamentali per ammodernare i sottoservizi in una zona critica e migliorare l’asfalto stesso delle strade coinvolte».