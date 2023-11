Osimo, lavori ai Tre Archi: “ristorati” i commercianti di San Marco

OSIMO – Sono cinque le richieste pervenute, su 17 esercenti complessivi, al bando di sostegno alle attività commerciali del quartiere San Marco di Osimo come ristoro dei disagi causati dal cantiere per la messa in sicurezza dei Tre Archi, che si è concluso qualche giorno fa. «L’amministrazione comunale ha mantenuto la promessa di elargire una tantum come ristoro agli esercenti del centro storico San Marco penalizzati dalla chiusura al traffico di Porta Vaccaro attraverso la partecipazione ad una manifestazione pubblica di interesse – afferma il sindaco Simone Pugnaloni -. Il bando prevedeva un contributo massimo di mille euro a fronte della compilazione di un semplice modulo da presentare a mano al protocollo del Comune o via pec, dove risultava necessario barrare una casella in autocertificazione che decretava il calo di fatturato del 20 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La richiesta specifica degli esercenti è stata rendere la procedura semplice al fine di accelerare l’elargizione dell’indennizzo e il non coinvolgimento di professionisti o associazioni di categoria per la compilazione del modulo». A scadenza sono pervenute quelle “sole” cinque richieste che entro breve l’amministrazione comunale provvederà a liquidare. «Finalmente possiamo dirlo – aggiunge il primo cittadino -. Adesso i Tre Archi sono al sicuro e dalla prossima primavera, con i fondi Pinqua che la nostra amministrazione è riuscita a ottenere con il Pnrr, potranno anche essere abbelliti dal punto di vista estetico, riportandoli alla loro originale bellezza».