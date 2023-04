Osimo, lavori in corso per la rimozione della Tac provvisoria dall’ospedale

L’obiettivo dell’Inrca è garantire fino a 20 esami in più a settimana per raggiungere 800 prestazioni aggiuntive per tutto il 2023

OSIMO – Da qualche settimana è in esercizio al Servizio di Diagnostica per immagini dell’ospedale Ss. Benvenuto e Rocco di Osimo la nuova tac che ha già consentito un aumento consistente di prestazioni ed esami in più a settimana. L’obiettivo dell’Inrca è garantire fino a 20 esami in più a settimana per raggiungere 800 prestazioni aggiuntive per tutto il 2023. Proprio oggi, 18 aprile, dal nosocomio osimano in pieno centro storico vengono rimossi i moduli prefabbricati che erano stati necessari per la tac provvisoria containerizzata, trasportati con automezzi di grandi dimensioni, posizionati con autogru e assemblati sul posto.

«La rimozione dei container consente la realizzazione di un ampliamento, necessario alla partenza dei lavori e al corretto funzionamento del pronto soccorso nell’ambito degli interventi di adeguamento degli accessi e dei prossimi lavori previsti per il punto di primo intervento stesso», confermano dall’Inrca, annunciando così a breve l’inizio dei lavori di ampliamento del punto di primo intervento già più volte slittati. Le attività odierne restano efficienti nel presidio nonostante le limitazioni al transito e alla sosta in via Cinque torri e anche in via Leopardi, come da cartelli posti già stamattina presto proprio per l’arrivo dei mezzi. La stessa impresa era stata portata a termina nel gennaio scorso quando una gru sollevò il container con la tac provvisoria da via Cinque torri a via Leopardi per poi posizionarlo in un cortile esterno alla struttura sanitaria.

L’open week

In occasione dell’ottava Giornata nazionale della salute della donna che cade sabato 22 poi, anche quest’anno l’Inrca ha deciso di aderire all’iniziativa “(H)Open week” organizzando un calendario di attività nei presidi marchigiani dell’istituto. Il primo appuntamento è per domani (19 aprile) negli ambulatori di Gastroenterologia di Osimo dove dalle 8.30 alle 13 le signore potranno effettuare visite gratuite relative alle malattie dell’apparato digerente. Per iscriversi è obbligatoria la prenotazione, inviando una email a urp@inrca.it o telefonando allo 0718003331.