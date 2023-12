Osimo, la raccolta “Regali in piazza” approda da “Oh che bel Castello”

OSIMO – Il cuore grande di Manuela ha accolto un’altra importante iniziativa rivolta ai bambini sotto le feste di Natale. La raccolta “Regali in piazza” di Bambinisenzasbarre, iniziata in questi giorni, proseguirà nella sua libreria e giocattoleria “Oh che Bel Castello” in via della Sbrozzola a Osimo, fino alla Vigilia di Natale con orario continuato dalle 10 alle 18. L’associazione ha organizzato una staffetta simbolica con luoghi e punti di raccolta dove consegnare regali destinati ai bambini ospiti degli Spazi Gialli delle carceri, da Torino a Napoli, da Ancona a Castrovillari. Lo Spazio Giallo è un luogo fisico e relazionale creato da Bambinisenzasbarre dentro il carcere, dove è possibile per il bambino prepararsi all’incontro con il genitore detenuto, momento fondamentale per mantenere il legame affettivo. Oggi è un Sistema di Accoglienza, diventato modello, che si è esteso sul territorio nazionale diventando punto di riferimento per la cura delle relazioni familiari in detenzione con al centro i diritti del bambino. «Si sono già le prime donazioni, fatte da gente sensibile al tema, e tutti coloro che entrano fanno domande sull’argomento. Ne sono molto felice», dice la proprietaria dell’attività osimana. L’evento rientra nell’ambito della consueta campagna di sensibilizzazione di Natale e ha l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della genitorialità in carcere e comunicare la presenza della rete degli Spazi Gialli, creati nelle carceri italiane con il Progetto Nazionale “Il carcere alla prova dei bambini e delle loro famiglie – Applicazione della Carta dei diritti dei figli di genitori detenuti”, selezionato da “Con i bambini” nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.