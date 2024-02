Osimo, la città ha eletto i suoi sette Consigli di quartiere

OSIMO – L’election day di domenica (25 febbraio) a Osimo ha “prodotto” sette nuovi Consigli di quartiere.

Ecco gli eletti, salvo rinunce:

Osimo 1 Versante nord, 471 votanti: Jacopo Celentano, 34 anni, presidente con 97 voti, vice sarà Marco Fioranelli con 72 voti, poi Lanfranco Migliozzi 54 voti, Carla Valentini 49, Mauro Calcaterra 46, Mariella Cantori 41, Leonardo Diamanti 36.

Osimo 2 Versante sud, 292 votanti: presidente Mario Villani, 49 anni con 101 voti, vice Claudio Marra con 55 voti, poi Onelio Matteucci 41 preferenze, Marco Sorrisi 32, Federica Fiorella 26, Marco Schiavon 10, Oldrin Shkurti 8.

Osimo Stazione-Abbadia, 225 votanti: presidente Ezio Picciani, 68 anni, con 85 preferenze, vice Marco Campetella con 49, Giulia De Santis 4 voti, Sandra Filipponi 13, Roberto Gatto 17, Elena Morodo 28, Barbara Virgini 4.

San Biagio, Santo Stefano e Aspio, 276 votanti: presidente Leonardo Puliti, 52 anni, con 109 preferenze, vice sarà Federica Secchiaroli con 100 voti, Paola Naspetti 5 voti, Cesarino Cesaretti 19, Leonardo Clemente Pesaresi 8, Sebastiano Serafini 8, Silvano Ippoliti 27.

Padiglione-Passatempo, 228 votanti: presidente Rolando Le Moglie, 69 anni, con 164 preferenze, vice Samuel Greganti con 19 voti, poi Mario Baleani 15, Massimo Cola con 11, Iuri Carletti 5, Sebastiano Pepa e Roberta Gasparrini con 3 preferenze

Casenuove-Villa San Paterniano, 345 votanti: presidente è Simona Storani, 50 anni, con 143 preferenze, vice Filippo Zagaglia con 105, a seguire Maria Grazia Nicoletti 22 voti, Giovanni Cantori 22, Silvano Polenta 16, Daniele Bartolini 13, Daniele Trucchia 13.

Campocavallo-San Sabino, 163 votanti: presidente Angela Olsaretti, 58 anni, con 87 preferenze, vice Silvia Mezzelani con 28 voti, tutti eletti gli altri, Franco Maggi 10 voti, Daniele Tittarelli 17, Francesco Sallustio 11, Barbara Borroni 3, Rocco Luisi 7.

Il commento del sindaco

«Un grazie ai duemila osimani che ieri si sono recati alle urne per eleggere i sette Consigli di quartiere della nostra città. Un augurio agli eletti e in particolare ai rispettivi presidenti, con l’auspicio che l’organo resti istituzionale e apolitico – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni che ieri è andato a votare -. La partecipazione democratica ha rappresentato per la mia Amministrazione un principio identitario. Adesso è il momento per ringraziare i Presidenti ed i consiglieri uscenti ed augurare buon lavoro a coloro che verranno eletti. Molte delle scelte amministrative intraprese in questi anni sono passate attraverso l’organizzazione di numerose riunioni nei consigli di quartiere. Il dialogo, a volte anche animato, ha reso i cittadini protagonisti. Certo è che poi l’Amministrazione deve decidere assumendosi ogni responsabilità negli atti conseguentemente deliberati».

Il commento di Latini

Il leader delle Liste civiche Dino Latini afferma: «È stata una bella giornata di partecipazione cittadina. Alto il tasso di affluenza, segno inequivocabile dell’insofferenza dei cittadini, che si sono giustamente sentiti abbandonati dall’attuale Amministrazione uscente, di cui ne è testimonianza in primis la decisione di indire le elezioni a ben oltre i quattro mesi successivi allo scioglimento dei precedenti Consigli di quartiere (proclamati il 5 giugno 2018), come invece previsto dal relativo regolamento. Quello che ci auspichiamo quindi, è che da oggi, e non solo in vista delle prossime elezioni comunali, ci sia un ritorno alla condivisione».