Osimo, l’istituto Campana continua a promuovere la cultura

L’attività dell’istituto per l'istruzione permanente proseguirà il prossimo anno con ancora più appuntamenti e iniziative, come conferma a chiusura del 2023 la presidente Gilberta Giacchetti

OSIMO – Il 2023 se ne sta andando, un anno complesso ma anche ricco di soddisfazioni per l’istituto Campana di Osimo, come l’ha definito la stessa presidente Gilberta Giacchetti. «Il Campana come cantiere della cultura, ma anche cantiere edile. Finalmente sono partiti i lavori di ristrutturazione del palazzo, grazie a due cospicui finanziamenti dell’Ufficio speciale della Ricostruzione. Un’occasione storica che ci consentirà di liberare le stanze del terzo piano dove potranno tenersi le mostre e svolgersi tante altre attività, magari per i giovani e creare il percorso museale al piano nobile di Palazzo Campana. Il primo cantiere è stato già allestito, a gennaio sarà predisposto il secondo. Purtroppo l’intervento creerà qualche disagio ai residenti della zona e questo ci dispiace ma i vantaggi saranno numerosi per tutta la comunità».

L’attività dell’istituto proseguirà il prossimo anno con ancora più appuntamenti e iniziative: «Abbiamo organizzato iniziative che potessero coinvolgere tutte le fasce d’età e affrontare i temi più attuali. Il cartellone di “Conversazioni d’autore” quest’anno si è concentrato sulla marchigianità, il teatrino è diventato il palcoscenico di numerosi spettacoli, tutti ad ingresso gratuito, perché in un periodo economico difficile come quello attuale dobbiamo garantire l’accesso alla cultura a tutti. I sold out registrati dal cartellone “Altra scena” dimostrano che c’è voglia di cultura. Dobbiamo proseguire su questo filone e impegnarci al massimo come cda affinché il Campana sia il motore propulsivo della cultura in città. Grazie ai consiglieri nuovi e i dimissionari».