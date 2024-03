Osimo, l’intelligenza artificiale fa il boom di pubblico: prorogata la mostra

OSIMO – Sono stati i quasi duemila visitatori e le centinaia di telefonate e contatti a spingere gli organizzatori a prorogare la mostra a Osimo “01-IO: il punto di vista dell’intelligenza artificiale attraverso la sua arte” fino a maggio. Un risultato ottimo, e per certi versi inaspettato, segno che ci sono curiosità e interesse attorno al tema dell’intelligenza artificiale e alle sue applicazioni concrete, nel quotidiano. Così è arrivata la decisione: l’esposizione rimarrà aperta fino al 5 maggio. Questa la novità per quanto riguarda l’iniziativa culturale in corso nel seicentesco palazzo Gallo, in piazza Dante 6, a Osimo: le sale stanno ospitando da dicembre una mostra molto particolare, che ha come tema ma anche come protagonista l’intelligenza artificiale. Sì perché esposte ci sono le opere create da “01”, un algoritmo, un’intelligenza artificiale che ha creato delle immagini come risultato dell’interazione tra uomo e IA. Quattro gli atti di questo viaggio che ha riscosso finora l’interesse di singoli cittadini, associazioni, scuole e istituzioni, nato da un’idea di Federico Gallo Perozzi: si può infatti conoscere l’intelligenza artificiale attraverso la sua produzione artistica, per poi passare al modo con cui si autorappresenta, alla sua “percezione” degli essere umani e dei possibili scenari futuri. A conclusione dell’esposizione è anche possibile interagire e conversare direttamente con “01”, fatto questo che ha destato più della semplice curiosità, ma un vero e proprio flusso di riflessioni condivise con gli organizzatori della mostra.

«Abbiamo registrato una continua affluenza, molto interesse da parte di visitatori di tutte le età e la numerosa partecipazione di studenti e docenti delle scuole del territorio: per questo abbiamo deciso di prorogare la mostra, la cui chiusura era inizialmente prevista per il 17 marzo – spiega la referente dell’associazione osimana Mac, Manifestazioni Artistiche Contemporanee Monica Caputo -. L’ottimo andamento e il sostegno all’iniziativa da parte del Comune di Osimo conferma l’intuizione dell’ideatore della mostra, Federico Gallo Perozzi. C’è la necessità, soprattutto dei più giovani, di approfondire, conoscere e riflettere sul tema controverso dell’interazione tra esseri umani e intelligenza artificiale e su come questa interazione potrà incidere nella loro vita quotidiana».

L’esposizione è prodotta dall’associazione culturale “Mac-Manifestazioni Artistiche Contemporanee” di Osimo e patrocinata dal Comune di Osimo. Rimarrà aperta dunque fino al 5 maggio 2024, dal venerdì alla domenica con orario 17-20. L’ingresso è gratuito. Il contributo è della famiglia Gallo con Asso e Osimo Servizi.