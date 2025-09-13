Osimo, tutto pronto per l’inizio dell’anno scolastico: ecco la carica degli oltre tremila alunni

OSIMO – Tra alunni di scuole materne, elementari e medie, ad Osimo lunedì 15 settembre torneranno in classe 3.185 bambini e bambine, rispetto ai 3.356 di due anni fa.

I tre istituti comprensivi

All’istituto comprensivo “Fratelli Trillini” sono 212 gli iscritti alle scuole materne (Padiglione, Passatempo, San Paterniano, Girotondo zona Sacra Famiglia,) 568 alle elementari (Passatempo, Marta Russo via Aldo Moro, Casenuove, Padiglione) e 366 alle medie (Leopardi Borgo San Giacomo, Leopardi Passatempo) per un totale di 1.146 alunni. Due anni fa, nell’anno scolastico 2023-24, gli iscritti complessivi erano 1.229.

All’istituto comprensivo “Caio Giulio Cesare” risultano iscritti 226 alle scuole materne (Fornace Fagioli, Campocavallo, San Sabino, Borgo San Giacomo), 442 alle elementari (Fornace Fagioli, Campocavallo, Borgo San Giacomo) e 284 alle medie (Caio di piazzale Bellini) per un totale di 952 alunni. Nell’anno scolastico 2023/24 erano 1.048, ai quali però si aggiungono gli iscritti della scuola materna, elementare e media di Offagna che rientrano nello stesso Istituto comprensivo.

All’istituto comprensivo “Bruno da Osimo” ci sono 200 iscritti alle scuole materne (Foro Boario, Abbadia, San Biagio, Osimo Stazione), 507 alle elementari (Bruno da Osimo in centro storico, Osimo Stazione, San Biagio), 380 alle medie (Krueger piazzale Bellini, San Biagio, Osimo Stazione), per un totale di 1.087 iscrizioni, rispetto ai 1.079 dell’anno scolastico 2023/24.

All’ufficio scolastico comunale, in base ai dati forniti dai tre Istituti comprensivi, la scuola media più numerosa risulta essere la Leopardi di Borgo San Giacomo con 272 iscritti seguita dalla Caio Giulio Cesare di piazzale Bellini con 226, la più piccola scuola media è invece quella di San Biagio con 77 alunni seguita da Passatempo con 94. Tra le scuole elementari, la più grande è la Marta Russo con 315 iscritti seguita dalla Fornace Fagioli con 283, mentre la più piccola è la elementare del Borgo con 58 seguita da Padiglione con 76. Infine, tra le scuole materne la più numerosa è il Girotondo con 99 iscritti seguita da San Sabino con 68, le più piccole sono Padiglione con 29 e San Paterniano con 34.

La parola all’assessore

L’assessora alla Scuola Simonetta Tirroni afferma: «Si ricorda che il servizio di trasporto scolastico (circa 750 iscritti) e mense partiranno già dal primo giorno di scuola. Solo per le classi prime e seconde delle elementari e nelle materne la refezione scolastica inizierà il 22 settembre. Sono 28 i plessi scolastici fra i tre Istituti comprensivi. Rispetto al passato non riaprirà per carenza di numeri la materna San Giuseppe da Copertino che condivideva la sede con quella di Borgo San Giacomo. La rete di infrastruttura scolastica è particolarmente diffusa con ogni frazione che ha un plesso da gestire, che garantisce un presidio storico e fondamentale per ogni singola comunità. Da qui la non facile organizzazione anche della rete di trasporto scolastico su un territorio tanto esteso come quello osimano. L’amministrazione comunale, tuttavia, ha cercato di garantire risposte a tutti ed ha investito quasi 300mila euro per svolgere manutenzioni seguendo le richieste delle dirigenze scolastiche».

Il servizio per i disabili

Al via anche il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli alunni con disabilità. Con l’inizio del nuovo anno scolastico, parte sin dal primo giorno di scuola il servizio di assistenza all’autonomia e alla comunicazione per gli studenti con disabilità, a garanzia del loro diritto allo studio sancito dalla Legge 104 del 1992. Il servizio sarà attivato per 30 alunni iscritti alla scuola secondaria di secondo grado e 95 alunni frequentanti gli Istituti comprensivi (scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado). L’intervento sarà svolto da figure professionali specializzate, fornite dalla Asso, in collaborazione con docenti e altri operatori scolastici. Tali figure affiancheranno gli studenti con disabilità fisica, psichica o sensoriale, promuovendo lo sviluppo dell’autonomia personale, della comunicazione e dell’inclusione nel contesto scolastico e sociale. I Servizi sociali comunali hanno raccolto le segnalazioni e le richieste pervenute assicurando le ore di assistenza necessarie. Tali ore saranno inserite all’interno del Piano Educativo individualizzato (Pei), che definisce in modo personalizzato gli interventi educativi e assistenziali per ciascun alunno.

La parola all’assessore

L’assessore ai Servizi sociali Paola Andreoni esprime piena soddisfazione per l’attivazione puntuale del servizio, sottolineando come «il diritto allo studio debba essere garantito a tutti e rappresenti uno dei pilastri fondamentali per una società equa e inclusiva. Offrire un supporto concreto agli studenti con disabilità significa non solo rispettare un diritto, ma anche valorizzare le potenzialità di ciascuno e costruire una scuola davvero aperta e accogliente. L’inclusione non è un obiettivo accessorio, ma un principio irrinunciabile che guida l’azione dell’Amministrazione».