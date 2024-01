Osimo, incidenti stradali e vandali a scuola: inizio d’anno difficile per le forze dell’ordine

OSIMO – Diverse attività di controllo in tema di sicurezza urbana, sono state attuate dalla polizia locale di Osimo, guidata dal comandate Buscarini in questi giorni. Il bilancio conta di diversi incidenti stradali rilevati di cui due con importanti risvolti in tema di sicurezza della circolazione. Il primo si è verificato in via di Jesi nella zona frazione Casenuove dove un veicolo che procedeva in direzione Jesi ha urtato altri due veicoli che circolavano nel senso opposta di marcia. Non si sono rilevati feriti, né particolari danni ai mezzi ma il conducente posto alla prova dell’etilometro è risultato positivo con un tasso alcolemico pari a 0,8 grammi per litro. Approfondendo gli accertamenti l’uomo è risultato gravato da un provvedimento di sospensione a tempo indeterminato della patente nonostante ancora fosse in possesso del documento di guida che è stato immediatamente ritirato dalla pattuglia di Polizia locale intervenuta per i rilievi di legge. Anche il veicolo non era indenne da provvedimenti, infatti risultava gravato da un provvedimento di confisca. A seguito di ciò è stato tolto dalla disponibilità del conducente con affidamento all’Aci in attesa della presa in carico da parte dell’Agenzia del Demanio.

Un altro incidente invece si è verificato sempre in via di Jesi ma nel centro abitato di Padiglione, dove il conducente di un veicolo, terminate le manovre di parcheggio approssimandosi a scendere dal mezzo è stato urtato da un furgone, staccandogli lo sportello. Il conducente responsabile dell’urto invece di prestare soccorso ha proseguito la marcia facendo perdere le proprie tracce. È scattata l’indagine da parte del nucleo di infortunistica stradale della Polizia locale osimana, coordinante dall’ufficiale responsabile del settore, al fine di rintracciare il responsabile. Visionando le immagini delle telecamere cittadine poste nella frazione, si è individuato un veicolo che per modello e carrozzeria sembrava compatibile con quanto accaduto. Nella stessa giornata a distanza di poche ore è stato fermato ed il conducente, presso il comando ha ammesso le proprie responsabilità. Dovrà rispondere dei reati di omissione di soccorso e fuga.

Attività ambientali

Le attività non hanno riguardato solo la circolazione stradale ma anche l’ambiente. Sono stati infatti rinvenuti diversi rifiuti ingombranti abbandonati al di fuori dell’isola ecologica comunale gestita da Astea spa in via Romero. Anche in questo caso visionando le telecamere della zona si sono circoscritte le indagini ad un veicolo circolante in via Polo con direzione San Biagio con il portellone posteriore aperto per la mole di rifiuti caricati. Di fronte alle evidenti responsabilità una volta convocato in ufficio il proprietario ha ammesso le proprie responsabilità ed è stato sanzionato con intimazione al recupero dei rifiuti e regolare smaltimento.

I vandali a scuola

«Da diverso tempo vengono segnalati ripetute azioni di disturbo e atti vandalici all’interno del plesso scolastico Giovanni Paolo II di Osimo Stazione e nelle zone circostanti l’edificio». A denunciarlo Achille Ginnetti, consigliere comunale di Progetto Osimo Futura che chiede all’amministrazione comunale di intervenire per garantire ai docenti e ai ragazzi un sereno svolgimento dell’attività scolastica. Gli insegnanti avrebbero già evidenziato al Sindaco le criticità che si stanno verificando, tra tutte l’intrusione di esterni alla scuola nel cortile del plesso durante l’orario scolastico, l’accensione di falò nelle ore notturne, le scritte sui muri della scuola. «Sono stati provocati danni anche all’Aula Natura del Wwf nel giardino della scuola, sono state danneggiate le piante e asportati alcuni attrezzi da giardinaggio poi ritrovati. La zona appartata, la strada senza sbocco e la scarsa illuminazione favoriscono tali azioni che sporcano e deturpano l’area prospicente il plesso scolastico». Ginnetti chiede un intervento: «Sono necessarie innanzitutto l’installazione di videocamere e una miglior illuminazione pubblica».