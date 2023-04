Osimo, incidente in via Cagiata: giovane a Torrette

OSIMO – Schianto poco fa, attorno alle 11 di oggi, 18 aprile, in via Cagiata a Campocavallo di Osimo. Una Mini e un autocarro si sono scontrati. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco del distaccamento locale con un’autobotte assieme ai sanitari del 118. Hanno estratto la ragazza al volante della macchina rimasta incastrata utilizzando le tecniche specifiche in casi come questi. La giovane è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale regionale di Torrette per accertamenti. Dal nosocomio si era alzato in volo anche Icaro. I pompieri poi hanno messo in sicurezza l’area.

La strada è rimasta chiusa al traffico per il tempo necessario al ripristino delle condizioni di sicurezza. Sul posto anche una pattuglia della polizia locale che determinerà le cause dell’incidente, forse dovuto all’asfalto reso viscido dalla pioggia.