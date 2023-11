Osimo, incendio in un bed and breakfast in centro: tanta paura

OSIMO – Sono arrivati i vigili del fuoco dal distaccamento di San Sabino in pieno centro a Osimo stamattina (28 novembre) per un incendio che si è sviluppato in un bed and breakfast in pieno centro storico. Erano quasi le 8. Tanta la paura ma fortunatamente nessuno è rimasto ferito. Solo un’ospite ha ritenuto opportuno essere accompagnata all’ospedale vicino per il fumo inalato. Le sue condizioni non sono gravi. E’ successo nel rione San Marco.

L’allarme sarebbe stato lanciato dalla stessa ospite, giovane straniera. Il fumo ha annerito le pareti dell’appartamentino e reso l’aria irrespirabile. I pompieri hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l’intera area lavorando fino alle 11. Le cause del principio di incendio sarebbero di natura accidentale: la scintilla che ha innescato tutto sarebbe partita da un corto circuito di un dispositivo elettrico e da lì le prime fiamme avrebbero lambito il divano e gli arredi. Sul posto è arrivata anche una pattuglia della municipale. Sono in corso di svolgimento le verifiche statiche necessarie per valutare l’agibilità dei locali interni. Gravi i danni all’intera struttura.