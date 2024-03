Osimo, inaugurato il campo di calcetto a Santo Stefano

Non è il primo campetto di quartiere rimesso a nuovo, negli ultimi anni il Comune ha investito 30mila euro per quello di via Tonnini e altri 100mila per rifare i due vicino alla chiesa della Sacra Famiglia

OSIMO – E’ stato inaugurato oggi a Osimo il rinnovato campo da calcetto di Santo Stefano. Un investimento di 200mila euro che il Comune aveva annunciato già un anno fa e che, dopo un complesso iter burocratico e alcuni ritocchi necessari in corso d’opera, può essere donato alla comunità di Santo Stefano, piccola ma dinamica, che da tempo chiedeva di riavere uno spazio ludico e sportivo per i suoi giovani.

Il taglio del nastro

Il sindaco Simone Pugnaloni al taglio del nastro ha detto: «E’ un investimento che dimostra da un lato come questa amministrazione sia sempre stata attenta anche alle sue periferie, alle frazioni (basti pensare alle tante strade secondarie riasfaltate negli anni) e al contempo all’impiantistica sportiva, che abbiamo ammodernato (penso ai lavori svolti al Diana, al PalaBaldinelli, alla Vescovara, a San Biagio) o implementato (piste ciclopedonali, i futuri palascherma e campo calciotto di Passatempo). A Santo Stefano nello specifico il campo da calcetto era ormai in degrado e quasi inutilizzabile da oltre un decennio. Si è deciso dunque di renderlo di nuovo agibile rifacendo tutto il fondo e il soprastante manto in resina, di rifare completamente la recinzione perimetrale che venne danneggiata da atti vandalici, rinnovare gli spogliatoi con copertura, infissi, pavimentazione, scarichi e tinteggiatura».

Gli altri campetti

Non è il primo campetto di quartiere rimesso a nuovo, negli ultimi anni il Comune ha investito 30mila euro per quello di via Tonnini e altri 100mila per rifare i due vicino alla chiesa della Sacra Famiglia, e non sarà inoltre l’ultima riqualificazione degli impianti sportivi cittadini. Sono infatti già iniziati i lavori per la nuova tribunetta del campo sportivo da calcio a 11 Santilli di via Molino Mensa, dove la vecchia venne rimossa durante i lavori di riqualificazione del manto sintetico. Per rimetterla si è dovuto rifare una progettazione con il vaglio del genio civile, con tempi allungati. «Finalmente, investendo 90mila euro, stiamo predisponendo la platea che accoglierà una tribunetta coperta con sedute giallorosse da circa 90 posti, che dovrebbe arrivare a fine mese. Inoltre, si è in fase di aggiudicazione definitiva per il nuovo campo da calcio a 8 di Passatempo per il quale a bilancio abbiamo impegnato 365mila euro, e siamo quasi pronti per affidare i lavori all’Aspio per rimettere a nuovo il campo da calcio a 5 con copertura pressostatica. Infine, abbiamo inviato richiesta al Coni per indicarci i criteri per l’omologazione dell’impianto di illuminazione dello stadio Diana, che nella sua lunga storia non ha mai avuto la possibilità di ospitare partite in notturna. Per le quattro torri faro il Comune ha previsto una spesa di 150mila euro».