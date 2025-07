Osimo, inaugurato il Ridotto del teatro La nuova fenice

OSIMO – Dopo tanta attesa, il Comune di Osimo ha consegnato alla città il ridotto del teatro La Nuova Fenice ricavato negli ex magazzini Campanelli di via Cinque Torri, i cui lavori di adeguamento sono iniziati quasi due anni fa. Ieri sera (2 luglio) il taglio del nastro con una doppia cerimonia, prima l’intervento musicale del maestro Gianluca Luisi e poi il concerto dei solisti dell’Accademia d’arte lirica con il maestro Alessandro Benigni al pianoforte.

Le parole della sindaca

La sindaca Michela Glorio ha detto: «Osimo ha un nuovo spazio culturale che potrà finalmente rispondere alle tante richieste che giungono dalle nostre vivaci e prestigiose associazioni. Il Ridotto della Nuova Fenice, negli ex magazzini, sarà culla di arte, musica e spettacolo. Uno luogo di aggregazione anche per i giovani che tanto hanno bisogno di spazi dove socializzare ed esprimersi. L’intervento, avviato nel 2023, è stato portato a termine nelle scorse settimane grazie ad un investimento di circa 900mila euro di cui 350mila garantiti dalla Regione con un contributo risalente al 2016. Regione oggi presente all’inaugurazione con Monica Bordoni per conto del presidente del consiglio regionale Dino Latini. Con i suoi 90 posti di capienza, il Ridotto potrà consentire eventi più semplici dal punto di vista organizzativo, con minori costi rispetto al teatro comunale. Un grazie a chi ha lavorato per portare a compimento questo progetto e agli artisti che oggi hanno impreziosito la cerimonia di apertura. Il nostro impegno per rivitalizzare il centro storico con nuovi contenitori culturali e per gli spazi dedicati ai giovani proseguirà senza indugio durante tutto il nostro mandato».

Gli altri interventi

Non sarà l’unico intervento di questo genere: «Altri progetti ci attendono – ha aggiunto la prima cittadina -. Dalla riapertura dell’auditorium all’ex cinema Concerto all’ex chiesa di San Filippo a piazza Nuova e infine Palazzo Campana il cui restauro è in corso a carico dell’ente stesso. Tutti luoghi della cultura che renderanno Osimo più bella, ricca e attrattiva. La fontana di piazza Boccolino è appena tornata a funzionare. Il 15 luglio partiranno i lavori per la pulizia del loggiato comunale ed è in corso di sostituzione la rete del teatro. Piccole cose, importanti, per ritornare a splendere. Aspettiamo tutti in centro storico per i “Venerdì di luglio” che partono domani e per gli eventi che caratterizzeranno l’estate cittadina».