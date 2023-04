Osimo, inaugurato il Cammino delle famiglie

OSIMO – E’ stato inaugurato ieri 1 aprile il Cammino delle famiglie, un percorso che unisce il Santuario Beata Vergine Addolorata di Campocavallo al Santuario Pontificio della Santa Casa di Loreto.

Presenti al taglio del nastro l’arcivescovo di Loreto monsignor Fabio Dal Cin, l’arcivescovo di Ancona-Osimo Angelo Spina, i sindaci di Osimo Simone Pugnaloni, di Recanati Antonio Bravi e di Loreto Moreno Pieroni.

Il Cammino è stato promosso dalla Delegazione Pontificia di Loreto e dall’Arcidiocesi di Ancona-Osimo ed è stato realizzato dalla parrocchia grazie al determinante sostegno finanziario della Regione Marche. L’idea del Cammino è nata all’indomani della visita di papa Francesco a Loreto il 25 marzo 2019, e della firma in Santa Casa della Lettera post-sinodale ai giovani “Christus vivit”.

Il percorso di circa 13 chilometri si snoda nella campagna della bassa Valmusone, toccando i Comuni di Osimo, Recanati e Loreto. L’itinerario permette l’attività di trekking e di bike su strade esistenti sia poderali che comunali, apprezzando in questo modo il paesaggio ricco e variegato della zona. Lungo il cammino, che in alcuni tratti ricalca gli antichi tragitti che compivano per devozione i pellegrini provenienti dall’entroterra anconetano e maceratese diretti a Loreto, si trovano edicole sacre storiche dedicate alla Madonna, testimonianza della tradizione di fede di questi luoghi, e tre nuove Edicole Votive dedicate alla Sacra Famiglia, una nel Comune di Osimo, una nel Comune di Recanati e una nel Comune di Loreto. Queste ultime sono state progettate e realizzate utilizzando i riferimenti tipologici ed i materiali della tradizione marchigiana e sono costituite da un tempietto in muratura con ai lati sedute continue in forma di semicerchio a simboleggiare l’abbraccio. Le edicole conservano immagini di episodi significativi della vita della Sacra Famiglia: “La presentazione di Gesù al tempio”, “La fuga in Egitto” e “Il ritrovamento di Gesù tra i dottori del tempio”, episodi interpretati pittoricamente dalla mano dell’artista osimano Franco Fontanella.