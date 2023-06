Osimo, inaugurata “Casa Lello”: ospiterà soggiorni dell’associazionismo cattolico

OSIMO – E’ stata inaugurata “Casa Lello” a Osimo, un’abitazione di campagna di proprietà dell’Arcidiocesi di Ancona-Osimo che diventerà sede per ospitare soggiorni da parte di tutto l’associazionismo cattolico marchigiano. Un progetto importante nel nome del compianto osimano. Lello, Leonello Giorgetti, cui è stata intitolata la struttura, era punto di riferimento per lo scoutismo osimano. Se n’è andato recentemente a soli 52 anni. «Bel gesto, quello realizzato dal Masci Osimo, di ricordarlo con una cerimonia e l’intitolazione che lo ricorderà per sempre – ha detto il sindaco Simone Pugnaloni presente all’evento -. A presentare l’iniziativa Sua Eccellenza monsignor Angelo Spina, il parroco del Duomo di Osimo, nonché assistente ecclesiale del Masci, don Dino Cecconi, e tanti amici di Lello, in rappresentanza di tutto il mondo scout di Osimo coordinato per l’occasione da Paola Gobbi.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

L’Amministrazione comunale vuole sostenere questo progetto dedicato a tutti quei giovani che decideranno di formarsi e crescere insieme al mondo scout della città». Diversi i ragazzini presenti per la conviviale e per il commovente taglio del nastro della struttura che entrerà a breve in piena operatività.